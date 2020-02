De ce a mizat Segărceanu la dublu pe cuplul Cristian / Ruse, după ce o trecuse pe bancă pe Gabi, aceasta fiind răcită?

Florin Segărceanu a declarat că s-a confruntat cu o serie de probleme de ordin medical, dând vina, direct, pe Raluca Olaru.

„Raluca Olaru m-a anunţat că are o problemă. De fapt, mi-a spus kinetoterapeutul, imediat după meciul câştigat de Jaqueline, că trebuie să îmi spună ceva, că Raluca Olaru are o problemă musculară. Am vorbit imediat cu Raluca, am întrebat-o dacă poate juca, dacă se simte în stare, şi, fiind un meci decisiv, dacă îl poate duce până la capăt. Decizia a fost a ei. A doua variantă era perechea Jaqueline - Gabriela şi a trebuit să recurgem la această soluţie. Am avut multe probleme în aceste zile, cu multe shimbări, probleme de ultimă oră“, a declarat Florin Segărceanu, citat de Fanatik.ro.