Daniil Medvedev a primit un wild card la turneul lui Ion Ţiriac. Miliardarul român a fost revoltat de excluderea sportivilor ruşi din competiţii

Anunţul a fost publicat pe site-ul oficial al turneului din Elveţia, care va avea loc în perioada 14-21 mai, scrie GSP . Competiţia care va avea loc la Geneva va fi ultima pentru tenismenul rus Medvedev, înaintea debutului la Roland Garros, care se va desfăşura în perioada 16 mai - 5 iunie.

În timpul absenţei provocate de o operaţie de hernie, Medvedev şi toţi ceilalţi jucători din Rusia şi Belarus au fost interzişi de la Wimbledon de către organizatorii Grand Slam-ului pe iarbă. Decizia a fost luată ca urmare a „agresiunii militare nejustificate şi fără precedent” în Ucraina.

Medvedev a primit un wild card la turneul lui Ţiriac

„Primul dintre cele 3 wild carduri a fost acordat lui Daniil Medvedev. Numărul doi mondial se întoarce pe teren, la Geneva, după ce luna trecută a suferit o operaţie de hernie. Turneul Gonet Geneva Open se va desfăşura între 14 şi 21 mai, pe terenurile TC Geneve şi Parc des Eaux-Vives.

Finalist în acest an la Australian Open împotriva lui Rafael Nadal într-un meci care va intra în istorie, rusul a devenit pe 22 februarie al 27-lea număr 1 mondial din istorie. Daniil Medvedev are 26 de ani şi are 13 titluri la activ. El este câştigător de Grand Slam de la succesul de anul trecut de la US Open. Înainte de triumful de la New York, el a câştigat Mastersul din 2020 de la Londra.

Cu Daniil Medvedev, campionul în exerciţiu Casper Ruud (23 de ani, 7 ATP) şi finalistul din 2021, Denis Shapovalov (23 de ani, 16 ATP), Gonet Geneva Open va prezenta trei dintre cei mai emblematici jucători din noua generaţie. Dominic Thiem, un alt câştigător al US Open, va fi, de asemenea, prezent pe Parc des Eaux-Vives. În plus, organizatorii speră să atragă alţi doi jucători de top în zilele următoare”, se arată în comunicatul oficial formulat de organizatorii turneului de la Geneva.

Reacţia lui Ion Ţiriac după interzicerea ruşilor şi bieloruşilor la Wimbledon

Ion Ţiriac a vorbit despre hotărârea organizatorilor turneului de la Wimbledon, de a interzice prezenţa sportivilor de origine rusă şi bielorusă, ca urmare a invaziei din Ucraina. Ediţia din 2022 de la Wimbledon va avea loc în intervalul 27 iunie – 10 iulie.

„Ce fac englezii? Ce obţin prin interzicerea tinerilor să-şi facă meseria? Serveşte doar pentru a turna benzină pe foc. Nu vrem război. Este o greşeală! Din fericire, în Spania acceptăm ruşi şi bieloruşi.

Dacă aş fi responsabil la Wimbledon aş inventa un «wild card» la dublu masculin, feminin şi mixt, cu un rus şi un ucrainean împreună. Pentru a le arăta oamenilor că popoarele pot trăi împreună în mod normal. Nu este momentul să facem această diferenţă politică pe terenurile de tenis.