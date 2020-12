Daniel Ghiţă îl distruge pe Benny Adegbuyi: „Nu-l voi respecta niciodată!“

Daniel Ghiţă a fost un contestatar vehement al lui Benny Adegbuyi şi nici măcar victoria acestuia în faţa marocanului Badr Hari (36 de ani) nu i-a schimbat părerea.





Într-o postare dură pe Facebook, Ghiţă a pus succesul obţinut de „Mister Gentlemean“ pe seama faptului că legendarul Badr Hari n-a fost în formă maximă. În plus, Ghiţă a amintit de o altercaţie pe care Adegbuyi a avut-o, în trecut, cu un bodyguard într-un club. Incidentul datează din 2009.





Ce a scris Daniel Ghiţă?





*Badr Hari a avut Corona, acum câteva săptămâni, şi nu a amânat lupta, ci a luptat! Un sportiv de performaţă are nevoie de condiţie şi recuperare. Respect, Badr!





*Eu nu am respect pentru Benny şi nu voi avea niciodata, pentru ca eu cunosc victima, Vasile Pui care a fost mutilat pe viaţa, in urma bătăii primite in clubul Yax in anul 2009. Un caz mediatizat de presa de scandal. Căutaţi pe google. Găsiţi sute de articole.





*Presa a scris mult , pentru ca Vasile Pui o duce extrem de greu. Trăieşte cu handicap, in urma bătăii primite, fără loc de munca in sărăcie, fără niciun ajutor financiar. Are noroc cu soţia şi familia sa.





*Citiţi ce declara victima. Este un scandal cum s-a judecat acest dosar in recurs! Credeţi-mă, eu am citit tot dosarul penal şi rechizitoriul, sentinţele penale. Presa încerca, din 2015 , sa îl ajute pe Vasile Ioan Pui. Nicio reacţie.





*Toti l-am ajutat! Mulţi colegi şi antrenori, de la Arad, au donat bani, unul a cumpărat ochelari, ca nu mai vede cu ochiul drept, urmare a loviturilor primite in cap. Fiecare ce a putut. O fac toţi pe la spate, public nu are curajul nimeni. Eu o fac public! Vasile Pui este suparat ca Benny nu şi-a cerut iertare niciodată , public şi nu la ajutat!





*Niciodată nu o sa aibe respectul meu! Un sportiv nu loveşte un om la pământ şi fuge, lasându-l intr-o balta de sange! Un sportiv, un om îşi cere iertare, îşi asuma când greşeşte. Un sportiv şi un om cu caracter, dacă greşeşte se duce şi îl ajuta pe om. Toţi greşim, dar victima trăieşte in sărăcie, cu hadicap şi distrus pe viaţa. Îţi asumi greselile trecutului. Îţi ceri iertare şi încerci sa ajuţi, nu?





*Dacă îşi cere iertare de la Vasile Pui şi îl ajuta, o sa aibă tot respectul meu şi susţinerea mea! Vin sărbătorile, nu crezi ca e timpul sa îl ajuţi pe Vasile Pui şi să îţi ceri iertare de la el? Eu mi-am cerut iertare, in locul tău, şi îl susţin cu ce pot eu. E un om simplu, care cere disperat ajutor de la noi, de la justiţie, societate, dar nimeni nu-l aude.





*De ce? Nu e vedeta? Nu e fiu de deputat sau personalitate? Era un bodyguard într-un club, şi a fost bătut, fără un motiv. Televiziunile nu se înghesuie sa afle povestea reala. Cine Vasile Pui ? Un amărât. Nu e interesat. Pentru mine este! Pănă nu îţi ceri iertare de la Vasile Pui, si nu araţi umanitate si empatie fata de el, nu te voi felicita!