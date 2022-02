Dan Petrescu, furios după egalul cu Craiova: Nu aveam voie să luăm aşa gol, nu aveam voie să luăm roşu, au fost prea multe greşeli

"Ce mai pot să zic, dacă al treilea meci la rând suntem egalaţi în ultimul minut? Vă daţi seama care este starea mea şi a jucătorilor. S-au schimbat toate. Într-un campionat nu am făcut niciun egal, acum trei meciuri la rând egal şi egalaţi dramatic, în ultimul minut. Craiova a jucat bine, dacă iei per total a meritat egalul, dar nu aveam voie să luăm aşa gol, nu aveam voie să luăm roşu, au fost prea multe greşeli şi plătim greşelile astea. Era o stare de oboseală, am simţit, sunt jucători care nu s-au antrenat, gen Camora şi Bordeianu, plus că Craiova a început extraordinar repriza a doua, nu am mai făcut presing, nu am mai stat sus şi au calitate foarte bună cei de la Craiova şi au avut ocazii foarte multe”, a declarat Dan Petrescu.





„La ora asta nu am ce să reproşez nimănui nimic pentru că sunt prea supărat, e prea la cald, aş vrea să vorbesc altădată despre meciul acesta. Nu am timp să-l văd, eu trebuie să plec acum, pentru că programarea noastră a fost făcută extraordinar. Peste două zile jucăm. Dacă plec cu maşina - s-ar putea să nu plec cu avionul - ajung cu o zi înainte de meci, adică luni. Cum poţi să pui marţi meciul, când noi am terminat meciul duminică? Azi e duminică şi noi jucăm marţi. Mi se pare penibil că suntem programaţi marţi, dar aşa au făcut şi data trecută şi nu am timp să mai vorbesc de meciul acesta. Sunt, foarte, foarte trist, aţi văzut şi voi totul, pentru că e al treilea meci la rând. De aia sunt aşa. Preferam să câştigăm două meciuri şi să pierdem unul, trei egaluri în momentul acesta nu ne ajută la nimic, doar faptul că nu am pierdut, singurul lucru pozitiv, pentru că am jucat împotriva unei echipe foarte, foarte bune şi când iei în ultima secundă gol, chiar în ultima secundă...”, a continuat tehnicianul.

„Poate şi şase minute au fost multe, dar nu are rost să mai discutăm. Sunt convins că a fost un penalti clar la Debeljuh, la 1-0, dar nu mai putem zice nimic când primim gol în minutul 96. Eu nu am ce să-i reproşez lui Haţegan. Sunt foarte multe accidentări în momentul acesta, să vedem ce 11 găsim. Sunt jucători care au rămas acasă cu nişte lovituri şi nu ştiu dacă îi refacem pentru meciul de marţi, care va fi foarte greu, pentru că UTA a câştigat astăzi. Am pierdut puncte, nu viteză. Noi, de jucat, am jucat bine trei meciuri, ţinând cont de adversari, FCSB, Botoşani şi Craiova, noi am jucat bine, dar din păcate nu am câştigat. Mi-e foarte greu să vorbesc de Craiova, cred că antrenorul lor trebuie să vorbească. Cred că obiectivul lor numărul 1 acum este să se califice în play-off şi după aia, la cel lot au şi la ce antrenor au, ar trebui să aibă mai mari pretenţii. Indiferent ce se întâmplă cu banii (n.r. - că ar fi restanţe financiare), nu ar trebui să afecteze jucătorii, pentru că ei şi eu inclusiv vom primi banii sută la sută până la urmă. Asta nu e o scuză pe care ar trebui să o spunem", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.





Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova.