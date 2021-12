„Cutremur“ la Dinamo: Rednic, dat afară! Mureşan explică decizia. Noul antrenor, CV îngrozitor de slab

Dinamo a început sezonul cu Dario Bonetti, l-a continuat cu Mircea Rednic, iar în ianuarie 2022, când se va relua campionatul, pe bancă va fi Flavius Stoican! Această serie de schimbări arată, parţial, debandada de la un club muribund.

Astăzi, când toată lumea se aştepta ca Iuliu Mureşan, aflat în relaţii glaciale cu Rednic, să demisioneze la Dinamo, a venit lovitura de teatru! Mureşan l-a demis pe Rednic. Decizia a explicat-o pentru sport.ro:

*Eu ştiu că fanii şi-au pus speranţele în Rednic, numai că vezi că nu prea a mers treaba şi a făcut foarte puţine puncte, a făcut şase puncte în 11 meciuri, sunt foarte puţine. Am avut o discuţie cu el şi înainte de ultimele trei etape, l-am întrebat câte puncte face, a zis că cel puţin cinci puncte. Mă rog, dar nu asta a contat.

*Atmosfera nu e bună la echipă, nu e o atmosferă de performanţă. Sigur, e foarte uşor să dai vina pe jucători. Dar fotbalul nu se poate face fără jucători, se face cu jucători şi am fost pus în situaţia de a lua o decizie. Am luat decizia cu scopul să fie bine şi să se schimbe lucrurile în bine. N-am nimic personal cu Mircea Rednic, îl respect, dar am o răspundere. Cât sunt pe funcţia asta (n.r. - preşedinte Dinamo) trebuie să-mi fac treaba.

Rednic, un car de nervi

Aflând din presă că a fost dat afară prin intermediul unui comunicat pus pe site-ul clubului Dinamo, Mircea Rednic a tunat şi a fulgerat, în dialog cu „Fanatik“ , lăsând de înţeles că nu va renunţa la niciun eurocent din drepturile sale financiare.

*Mă duc la Săftica. Îmi iau lucrurile, predau totul şi plec. Îmi văd de viaţa mea! Doar nu o să stau acum să mă rog de Mureşan să rămân la Dinamo.

*E surpriza vieţii mele, nu credeam vreodată că mi se poate întâmpla aşa ceva. Vreau să văd şi ce-mi propun ei ca să reziliem, pentru că eu n-am semnat nimic.

*Ce înseamnă un comunicat? Între mine şi Dinamo e un contract, iar eu n-am semnat vreo reziliere. O să vedem ce termeni financiari îmi vor propune cei din conducere.

12 meciuri a avut Mircea Rednic, ca antrenor, în acest mandat la Dinamo: 1 victorie, 3 remize, 8 înfrângeri. Golaveraj: 9-21.

Flavius Stoican, zero performanţe

La Dinamo va sosi Flavius Stoican (45 de ani), fost jucător al „câinilor“ care însă, ca antrenor, nu s-a remarcat nicăieri. Mai mult, chiar în acest sezon, a fost demis de la „U“ Craiova, după doar patru meciuri: 1 victorie, 1 egal, 2 înfrângeri. Golaveraj: 2-2.

De când s-a apucat de antrenorat, la Dinamo II, în 2011, Stoican a avut 11 echipe. Pe lângă faptul că a condus Dinamo II, în doua mandate, el a fost şi de două ori la prima formaţie a roş-albilor. Iată cifrele sale, ca antrenor principal, la Dinamo:

*Septembrie 2013 - noiembrie 2014: 48 de meciuri, 26 de victorii, 10 remize, 12 înfrângeri.

*Martie 2015 - mai 2015: 10 meciuri, 2 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri.

Stoican a avut cel mai lung mandat la Poli Iaşi, de 80 de meciuri, în care a obţinut 27 de victorii, 16 remize şi 37 de înfrângeri.

Debutul oficial al noului antrenor la Dinamo va avea loc la data de 21 ianuarie, în meciul cu FC Argeş, în deplasare.