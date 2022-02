Cum se vede războiul de la Kiev: „Rusia ne bombardează! N-am cuvinte“

Conflictul militar din Ucraina a început, după mai multe săptămâni de incertitudine, în care s-a încercat oprirea declanşării războiului prin discuţii diplomatice.

Din păcate, nu s-a reuşit evitarea celui mai terifiant scenariu, iar de acum întreaga planetă urmăreşte desfăşurarea evenimentelor din Ucraina, cu sufletul la gură.

Ce a scris Daria Bilodid?

Astăzi, m-am trezit la 6 dimineaţa cu împuşcăturile din Kiev. N-am cuvinte, mi-e foarte frică şi mă rog pentru familia şi ţara mea. Rusia ne bombardează, a declanşat războiul. Nu credeam că asta se poate întâmpla. De ce? De ce să ruinezi vieţile oamenilor? Rusia, Belarus, stop! Vrem pace, vrem să trăim!

Today I woke up at 6 am from the shootings in Kyiv, I have no words, I am very afraid and I pray for my family and my country. Russia started bombing us, the war started. Why? Why ruin people's lives? Russia and Belarus, stop! We want peace, we want to live! pic.twitter.com/9VlGUvCrGs