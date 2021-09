CTP îi pune în gardă pe antrenorii lui Halep: „Simona reacţionează impulsiv şi dur!“ VIDEO

Şi reputatul comentator s-a dovedit a fi foarte inspirat! Pentru că „Simo“ chiar a optat pentru revenirea lui Marcu în stafful ei. După cum „Adevărul“ a scris aici, cei doi au mai colaborat, în trecut, cu rezultate foarte bune.

Dacă în privinţa competenţei lui Marcu nu există semne de întrebare, în schimb, rămâne de văzut dacă acesta va câştiga, din nou, încrederea Simonei, aşa cum a reuşit pe când constănţeanca era o jucătoare mai puţin cunoscută. Mai ales că, de-a lungul anilor, s-a văzut că, exceptându-l pe Darren Cahill, „Simo“ nu prea şi-a menajat antrenorii. De fapt, pe unii dintre ei, cum ar fi Daniel Dobre, i-a transformat în „sac de box“, când a avut momente grele pe teren.

Într-o intervenţie la Digi 24, Cristian Tudor Popescu a oferit o explicaţie pentru acest comportament al Simonei şi a comentat revenirea lui Adrian Marcu în stafful fostului lider WTA.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu?

*Adrian Marcu, pe baza sa multor sale cunoştinte, inspiră respect şi are autoritate, ceea ce e foarte important în cazul Simonei. Dacă simte că antrenorul e nesigur, dacă încearcă să o impulsioneze cu vorbe frumoase şi goale, Simona reacţionează impulsiv şi dur, cum s-a văzut în multe cazuri.

*Adrian Marcu ar fi putut să o antreneze mult mai mult timp pe Simona Halep, dacă nu ar fi intervenit acea decizie intempestivă a Simonei, din 2013, de a rupe colaborarea cu el. Probabil, la maturitate, Simona nu mai consideră inspirată acea decizie. Ţin minte că am discutat atunci cu Adi Marcu şi, fără resentiment, mi-a spus că Simona Halep e un mare talent, că are o inimă mare şi că va face o carieră pe măsură.

*Simona are un al doilea joc, cum l-am numit la Australian Openul din 2018, în semifinala cu Kerber, sau la Roland Garrosul din 2018 pe care l-a câştigat. A arătat că poate să joace agresiv, să fie o jucătoare de punct făcut de ea, fără să aştepte greşeala. De atunci, foarte rar a avut acel joc.

*Adrian Marcu ştie că Simona Halep are o vârstă, nu mai este chiar atât de capabilă să facă meciuri lungi, epuizante, cu schimburi dure, stânga-dreapta. E foarte logic să încerce să îi antreneze acest joc mai ofensiv. Nu neapărat cu veniri la fileu, cât cu agresivitate din spatele terenului.

*Simona trebuie să-şi calculeze foarte atent eforturile. Dar acum, în perioada până la Australian Open, cred că trebuie să joace. Să participe la ce turnee au mai rămas. La Turneul Campioanelor nu mai poate ajunge, dar are Indian Wells, are Moscova, turnee pe care nu trebuie să le rateze, fiindcă are nevoie de jocuri în picioare, după această pauză lungă.

*Dacă Simona îl va păstra în echipă pe Daniel Dobre, cred că va fi o nouă decizie inspirată, fiindcă e un coordonator de antrenament foarte inspirat. Totul este să o ţină fizicul, fiindcă dacă o ţine, putem aştepta alte evenimente care să ne aducă bucurii.

