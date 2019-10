CTP, îngrozit de greutatea Biancăi: Ce a văzut când Andreescu s-a aşezat pe marginea terenului

Bianca Andreescu a încheiat socotelile cu WTA Finals 2019 şi, accidentată, nici nu va mai intra pe teren, vineri, în duelul pe care ar fi trebuit să-l aibă cu Elina Svitolina (8 WTA).

În schimb, canadianca de 19 ani va fi înlocuită de Sofia Kenin (12 WTA), a doua jucătoare de rezervă, după Kiki Bertens (10 WTA), care a fost trimisă în Grupa Roşie, în locul lui Naomi Osaka (3 WTA).

Într-o intervenţie la Digi Sport, Cristian Tudor Popescu a pus accidentările lui Andreescu pe seama kilogramelor în plus.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu?

*Ştiţi că eu sunt mai dur. Şi cu alţii, şi cu mine însumi. În momentul în care s-a aşezat pe bancă ştiţi ce am văzut? Am văzut colăceii pe care îi are (n.r. – Bianca Andreescu). La ce joacă, cele 3 kilograme în plus se simt pe articulaţii, pe coloană. Nu degeaba i-a cedat genunchiul. Iar la ea e mai simplu decât la Simona, care trebuie să se opereze.

*Bianca are calităţi uriaşe! Are lovitură scurtă, are voleu, are forehand. Are viitor mare în tenis. Dar nu e posibil ca la 19 ani să cedezi fizic de două, trei ori, cum a făcut ea la turnee în acest an.

*Condiţia fizică e un parametru foarte important. Degeaba ai lovituri foarte bune dacă dintr-un anumit moment al meciului nu mai poţi lovi. De pe loc e devastatoare. Dar când e nevoită să lovească din alergare randamentul ei cred că scade cu 20, 25 la sută.

