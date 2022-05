CTP, după eliminarea lui Halep de la Roland Garros: Nu cred că mai poate rezista nici în primele 30 de jucătoare. Întoarcerea în TOP 10 e foarte departe

„Cu tristeţe am văzut acest meci. Oricum, nu-mi puneam mari speranţe. Pentru că am văzut-o pe Zheng cum a jucat în turul precedent şi, mai îngrijorător, am văzut-o pe Simona cum a jucat la Paris cu Schunk. Halep a revenit la jocul ei conservator, de siguranţă, pe care îl ştim de ani şi ani, şi care nu o mai ajută în acest moment, nu mai poate ajunge nici măcar în sferturi la un turneu important cu un asemenea joc.

Paradoxal, e şi ceva bun în faptul că a pierdut acum, în turul 2. Dacă nu mă înşel, urma un joc cu Ostapenko. Şi nu mai vreau să văd un meci cu Ostapenko. Recent, Simona a pierdut un meci cu Ostapenko exact ca pe cel din 2017, din finala de la Roland Garros! Aşa că mai bine că n-am văzut-o jucând iar cu Ostapenko, nu cred că avea şanse”, a declarat CTP, transmite GSP.ro

Gazetarul a vorbit şi despre tehnica prin care Zheng întrânt-o pe Simona Halep:

„Primul set a fost mai degrabă pierdut de Zheng decât câştigat de Simona. Halep n-a făcut mare lucru, a jucat de pe fundul terenului, stânga, dreapta, aşteptând să greşească adversara, ceea ce s-a întâmplat în primul set, când Zheng a greşit mult neforţat. Apoi, chinezoaica a jucat tactic foarte inteligent”.

CTP trage din nou un semnal de alarmă în privinţa strategiei defensive pe care o aplică Simona în timpul partidelor.

„Cel mai trist lucru e că a revenit la tenisul ei vechi. Zheng joacă alt tenis, e agresivă, aţi văzut-o de câte ori a riscat, a făcut şi multe greşeli neforţate, dar a reuşit şi mai multe lovituri câştigătoare, aşa se câştigă azi în tenis. Cu tenisul Simonei, nu poţi să emiţi pretenţii mai sus de locul 50-60. Nu cred că mai poate rezista nici în primele 30 de jucătoare.

Nu înţeleg, pentru că am văzut câteva jocuri abordate altfel cu Mouratoglou la început, am văzut că poate juca şi mai agresiv, că lua iniţiativă. Din păcate, a fost doar un foc de paie”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

„Având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultimele meciuri, nu cred că Simona îşi mai poate schimba jocul. Poate să mai joace, fireşte, poţi să rămâi aşa în primele 50 de jucătoare din lume, dar întoarcerea în TOP 10 e foarte departe”, a încheiat CTP.

Simona nu a mai părăsit turneul de la Roland Garros în turul secund din 2015, când pierdea în faţa croatei Lucic-Baroni, scor 5-7, 1-6.

Halep (30 de ani, 19 WTA) a fost eliminată total surprinzător de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) în turul secund de la Roland Garros, scor 6-2, 2-6, 1-6.