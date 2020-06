Critici pe bandă: „Djokovici s-a jucat cu vieţile multor oameni“. Din Austria vine însă un mesaj neaşteptat: „Îi aşteptăm“

Finala de la Zadar a fost anulată. La fel şi următoarele două etape ale Adria Tour. Colegii de circuit ai sârbului, care este şi preşedintele Consiliului Jucătorilor, îl condamnă însă. După Nick Kyrgios şi Andy Murray, a venit rândul argentinianului Guido Pella, locul 35 ATP să ia cuvântul. „Dincolo de intenţiile lui Djokovici, nu e corect să faci un turneu demonstrativ când toată lumea suferă din cauza pandemiei. S-a jucat cu vieţile multor oameni, a întrecut o limită şi îi va fi greu să revină“, a transmis Pella, citat de „Tennis World USA“.

Patru jucători care au luat parte la acest eveniment caritabil, în frunte cu iniţiatorul proiectului, Novak Djokovici, au fost testaţi pozitiv pentru COVID. Grigor Dimitrov şi Novak Djokovici au plecat însă nestingheriţi spre casă, din Croaţia.

Djokovici a avut o idee nobilă, dar totul s-a transformat în dezastru!

Novak Djokovici a postat un mesaj lung pe reţelele de socializare, prin care îşi exprimă regretul pentru cele întâmplate, însă asta nu a oprit valul de critici. „Îmi pare atât de rău că turneul a provocat suferinţă. Tot ce au făcut organizatorii şi cu mine în ultima lună a fost cu cele mai bune intenţii. Am considerat că respectăm protocoalele sanitare din regiune şi am considerat că este un moment propice pentru a uni oamenii în scop caritabil. Ne-am înşelat, a fost prea devreme. Nu am cuvinte pentru a exprima cât de rău îmi pare pentru toate acestea şi pentru fiecare caz de infectare“, a scris Djokovici, îndemnându-i totodată pe toţi participanţii la Adria Tour să se testeze şi să se distanţeze social în perioada următoare. Sârbul a mai promis şi suport medical în cel mai scrut timp pentru zonele vizitate în turneul său.

Avertismentul „Cneazului“



Tenisul abia îşi calculează paşii pentru reluarea turneelor, nu înainte de data de 3 august. Iar Andrei Pavel a declarat, pentru „Gazeta Sporturilor“, că episodul Adria Tour poate influenţa soarta sezonului. „Lucrurile acestea vor fi luate în considerare, sper. Mai ales că frica din rândul jucătorilor va fi mare să mai meargă la turnee“.

Infectaţii, aşteptaţi cu braţele deschise în Austria

Începând cu data de 7 iulie, la Kitzbuhel, este programat un alt turneu demonstrativ, „Thiem’s 7“.

Dominic Thiem a fost prezent la etapa de la Belgrad a Adria Tour, însă nu şi la Zadar, iar testul său, la revenirea acasă, a fost negativ. Organizatorii sunt însă pregătiţi să îi primească şi pe Dimitrov şi Borna Corici, dacă testele lor reluate după 14 zile vor deveni negative.



Premierul Croaţiei nu vrea să audă de izolare



Andrej Plenkovic se numără printre persoanele care s-au întâlnit cu Novak Djokovici, la Zagreb. Însă chiar dacă liderul mondial din tenis a ieşit pozitiv la testul COVID, şeful Guvernului de la Zagreb nu intenţionează să intre în izolare. Iar autorităţile croate, în frunte cu Ministerul Sănătăţii, îi sprijină decizia, potrivit Reuters, explicând că riscul infectării a fost foarte redus, pentru că întâlnirea celor doi a fost de scurtă durată. Plenkovic se află în plin turneu electoral pentru alegerile parlamentare programate pentru 5 iulie şi au existat voci care i-au cerut public să se retragă în izolare pentru 14 zile. Premierul croat susţine însă că nu se încadrează în categoria „contact apropiat“, acuzându-şi adversarii că au găsit doar o cale de a evita o confruntare electorală.