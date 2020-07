Coronavirus naşte haos: La ce se poate ajunge după ce fotbalul a devenit un focar de infecţie

Liga I a început să devină un focar de infecţie! Iar asta când mai sunt doar trei runde de disputat din play-off şi încă cinci din play-out.

Dacă la Dinamo numărul bolnavilor de COVID-19 a ajuns, în weekend, la zece, noul coronavirus a lovit şi campioana Ligii I, CFR Cluj. În echipa pregătită de Dan Petrescu testele efectuate vineri au ieşit bine, însă, sâmbătă dimineaţă, mijlocaşul Alexandru Păun (25 de ani) a făcut febră, un simptom des întâlnit printre cei cu coronavirus. Din păcate, testul efectuat, ulterior, a confirmat că jucătorul are COVID-19, ceea ce, conform protocoalelor sanitare, a dus la amânarea partidei FCSB - CFR Cluj. Cel mai probabil, dacă nu vor apărea noi cazuri la cele două formaţii până atunci, meciul se va disputa, la mijlocul săptămânii, la 28 sau 29 iulie.

La recomandarea Ligii Profesioniste de Fotbal, delegaţia campioanei nu s-a mai întors la Cluj, rămânând la baza de la Mogoşoaia. Conform oficialilor de la CFR, jucătorul bolnav a fost izolat, iar restul lotului aşteaptă rezultatele unui nou set de teste, pentru a se stabili dacă mai sunt şi alţi fotbalişti virusaţi.

Toată lumea tună şi fulgeră

Situaţia din Liga I generează nemulţumiri pe bandă rulantă. Dacă Dinamo şi Iaşi îşi doresc chiar întreruperea campionatului, sperând, în acest fel, să nu mai retrogradeze nimeni, Craiova a venit cu o altă solicitare. Oltenii au încercat, în zadar, să obţină amânarea confruntării cu Botoşani de aseară, susţinând că normal ar fi să-şi joace cele trei partide rămâse din playoff în jurul datelor la care vor fi programate şi meciurile CFR-ului, rivala directă la titlu. Mai mult, atât Craiova, cât şi Sepsi şi-ar dori amânarea finalei Cupei României, programatată peste doar două zile. Oltenii consideră că FCSB, dacă ar câştiga trofeul, nu şi-ar mai apăra corect şansele în campionat, cu CFR, având asigurată prezenţa europeană. De partea cealaltă, Sepsi se plânge de oboseala jucătorilor săi, care au evoluat în weekend în playout, spre deosebire de cei ai lui FCSB, care s-au odihnit, având amânat derby-ul cu CFR.

LPF vrea ca sezonul să se termine pe teren

Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) au exclus din start îngheţarea sezonului actual al Ligii I. Vicepreşedintele Robert Pongracz a explicat la Digi Sport că se analizează inclusiv depăşirea termenului limită de 3 august, impus de UEFA.

„Trebuie să ne adaptăm. Nu e un haos sau o criză. Sezonul trebuie să se încheie pe gazon şi asta vom face! Vom lua toate datele disponibile care sunt. Cert e că trebuie să terminăm la 3 august, dar suntem în discuţii cu UEFA pentru a mai împinge datele“, a spus Pongracz, într-o intervenţie prin Skype.

Justin Ştefan, secretarul general al LPF, a mers pe aceeaşi idee şi a declarat că, în acest moment, nu se ia în calcul o întrerupere a campionatului. „Avem toate scenariile pregătite, inclusiv pe cel în care întrerupem competiţia., dar nu-l luăm încă în calcul, atâta timp avem date disponibile. Vom prezenta toate scenariile Adunării Generale. Noi nu vrem ca vreo echipă să piardă cu 3-0 la masa verde. Din perspectiva noastră, totul se desfăşoară doar pe terenul de joc. Avem în vedere şi varianta în care vom fi nevoiţi să cerem o derogare de la UEFA pentru prelungirea campionatului după data de 3 august“, a spus oficialul LPF.

Liga I ar putea ajunge la 16 sau 18 echipe

Scenariul pesimist, în care fotbalul ar trebui oprit în România, ar putea duce la o schimbare majoră în structura primului eşalon. În situaţia destul de improbabilă în care oficialii întrecerii interne ar decide îngheţarea campionatului, sunt şanse mari să se valideze clasamentul actual din play-off şi din playout. Nicio echipă n-ar mai retrograda în eşalonul secund, din Liga 2 urmând să promoveze direct primele două sau chiar primele patru! Astfel, e posibil ca în stagiunea 2020-2021 să avem un prim eşalon cu 16 sau chiar 18 formaţii!

Craiova controlează virusul cu amenzi ilegale

Întrebat despre măsurile luate de CS U Craiova pentru prevenirea infectării jucătorilor, finanţatorul clubului din Bănie, Mihai Rotaru, a avut nişte declaraţii cel puţin bizare. „Prima variantă e intrarea în cantonament, iar a doua e responsabilizarea jucătorilor. Cine vine infectat, 10.000 de euro amendă. De două zile, am dublat chiar amenda, la 20.000 de euro. Am stat toţi la masă, ne-am aşezat şi am luat hotărârile împreună“, a spus Rotaru. Acesta a recunoscut însă că decizia acordării amenzilor pentru apariţia unor cazuri de coronavirus n-are acoperire regulamentară! „Nu e legal, dar repet, când te aşezi la masă, stabileşti. Mergem pe înţelegerea dintre noi, un <<gentleman's agreement'>>“, a încheiat Rotaru la Digi Sport.

4 meciuri amânate de coronavirus au fost până acum în Liga I, Dinamo - Chindia de două ori, Craiova - Botoşani şi FCSB - CFR.

Liga I, program

Play-off, etapa a 8-a

Vineri

Gaz Metan - Astra 0-4

Sâmbătă

FCSB - CFR amânat

Duminică

Botoşani - Craiova 0-2

Clasament 1. CS U Craiova 8 7 0 1 16-11 44 2. CFR Cluj 7 4 2 1 11-6 40 3. Astra 8 3 3 2 12-8 33 4. Botoşani 8 1 3 4 6-10 29 5. FCSB 7 1 3 3 12-12 28 6. Gaz Metan 8 0 3 5 4-14 25



Play-out

Etapa a 10-a

Vineri

Clinceni - Voluntari 2-1

Sâmbătă

Hermannstadt - Sepsi 2-2

Duminică

Chindia - Dinamo amânat

Astăzi

Poli Iaşi - Viitorul 20.00

Clasament 1. Viitorul 9 5 3 1 19-9 38 2. Clinceni 10 6 0 4 10-15 29 3. Voluntari 10 5 3 2 12-6 28 4. Sepsi 10 2 5 3 15-15 28 5. Hermannstadt 9 4 3 2 12-12 28 6. Poli Iaşi 9 3 2 4 11-10 22 7. Dinamo 7 1 1 5 5-9 21 8. Chindia 8 1 1 6 3-11 17