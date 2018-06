Corespondenţă din Rusia - Valderrama nu i-a uitat pe Hagi şi Popescu: „Nici nu cred că voi putea să o fac vreodată“

În tribunele stadionului Lujniki din Moscova, undeva aproape de masa presei, Valderrama e uşor de recunoscut. Coafura care l-a făcut poate mai celebru decât fotbalul pe care l-a jucat a rămas aceeaşi. Căpiţa blondă rezistă şi la mulţi ani, după ce România i-a dat frisoane lui El Pibe, cum l-au poreclit columbienii la începutul carierei lui.

Valderrama are 56 de ani şi se află la Cupa Mondială ca invitat al unui post de radio din Columbia, Îmbrăcat simplu, cu blugi şi geacă, având tricoul naţionalei sale pe sub aceasta, Carlos acceptă să schimbe câteva vorbe despre fotbal. Nu ştie nicio boabă de engleză, dar un mexican face pe translatorul.

Zâmbeşte larg când aude că sunt din România şi îmi transmite că ştie ce vreau să îl întreb, aşa că începe el: "1994, America, Campionatul Mondial. am pierdut un meci în care toată lumea ne vedea favoriţi. Mi-l aduc aminte ca şi cum ar fi fost ieri. Căldură mare, un Hagi excepţional şi o echipă a României care s-a apărat fantastic. Noi am fost de nerecunoscut, probabil am intrat şi cu nasul pe sus". Continuă uşor ironic "Cred că Pele ne-a purtat ghinion. El a zis că vom câştiga Cupa Mondială, extaziat că bătusem Argentina chiar la ea acasă, la Buenos Aires, cu 5-0". Îl întreb dacă mai ţine minte vreun jucător român în afara lui Hagi şi răspunde scurt: "Popescu. Mai era un fundaş înalt şi brunet foarte bun, pe care l-am văzut prin Spania (n.r. Belodedici) şi un portar uriaş (n.r. Stelea), care a scos multe mingi"

"V-am bătut şi în 1998, la Mondialul din Franţa", îi transmit prin intermediul mexicanului. "Da, ştiu, mi-aduc aminte, 1-0. Am primit un gol fabulos. Iarăşi Hagi, iarăşi Popescu. România avea o echipă foarte bună atunci. Mie mi s-a părut mai bună decât cea din 1994. În America v-aţi apărat bine, în Franţa a fost altfel. o echipă stăpănă pe sine. Victorie meritată şi acolo. Eu am fost la trei Cupe Mondiale şi de la două dintre ele m-a trimis România acasă după grupe. Doar în 1990 am trecut în optimi. Deci nu voi putea să uit vreodată naţionala voastră", mai spune el zâmbind amabil.

"Cum e Columbia de acum?" e următoarea întrebare. "Avem echipă valoroasă. Nucleul e bun, mulţi fotbalişti au jucat şi în 2014, mulţi sunt din Europa, avem câţiva lideri, James, Cuadrado, Ospina, Bacca, Falcao, Muriel, Yerri Mina, cred că va fi bine".

"Valderrama sau James Rodriguez?" "James, că e stângaci", răspunde el râzând. Şi o ultimă întrebare: "Cine câştigă Cupa Mondială?" "Cum cine? Columbia! Că doar de aia am venit aici! Atât de departe de casă", încheie el zâmbind cu gura pănă la urechi.

Columbia debuteaza mâine la Cupa Mondiala, unde va intalni Japonia, de la ora 18.00

111 selecţii are Valderrama la naţionala Columbiei, fiind fotbalistul cu cele mai multe partide sub tricoul acesteia.

A jucat doar patru ani în Europa

Valderrama a fost unul dintre fotbaliştii sud-americani care nu au făcut carieră în Europa. A jucat numai patru ani pe Bătrânul Continent, trei ani la Montpellier (1988-1991) şi un an la Valladolid (1991-1992). În rest, a evoluat numai în Columbia, iar sper finalul carierei în campionatul nord-anerican. carlos Alberto Palacio Valderrama a jucat la:Union Magdalena, Millionarios, Deportivo Cali, Independiente Medellin, Atletico Junior (toate în Columbia), respectiv Tampa Bay, Miami Fusion şi Colorado Rapids (SUA)

6 copii are Carlos Valderrama, toţi cu prima şi singura lui soţie, actriţa Elvira Redondo

A jucat într-un film de comedie