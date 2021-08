CFR Cluj, lovitură grea: Campioana României a primit cea mai proastă veste după turul cu Young Boys

CFR Cluj nu doar că a scăpat victoria printre degete, acasă, cu Young Boys (1-1), dar l-a şi pierdut pe Denis Alibec pentru returul de peste o săptămână (10 august, ora 21.30, Prima TV).





Titularizat în manşa tur, atacantul de 30 de ani a rezistat pe teren doar 22 de minute, după care, accidentat, a fost schimbat cu Păun. Încă de după meci, Marius Şumudică a anunţat că Denis va rata manşa secundă, la Berna.





„Denis a simţit ceva la inghinali, unde a fost operat, a trebuit să-l scot. Şi acolo a fost o problemă, am pierdut din calitate, am pierdut jucătorul care putea să facă diferenţa unu la unu, să primească între linii. Sub nicio formă nu cred că poate fi recuperat pentru retur. Trebuie să facă anumite analize, un RMN probabil. Când ai ceva muscular, e greu. Nici nu pot să risc să îl distrug. Se vede şi la el lipsa de jocuri, anul trecut n-a evoluat foarte mult“, a spus antrenorul clujenilor.





Astăzi, temerile sale s-au adeverit: Denis Alibec a aflat că va rata atât meciul de campionat, de la Mioveni (vineri, ora 21.30), cât şi manşa decisivă, cu Young Boys.