Dacă te numeri printre cei care doresc să practice un sport nou şi încă nu ştii ce model de quad ar fi mai potrivit pentru tine, sugestia noastră este să iei în calcul mai mulţi factori, cum ar fi: pentru ce anume vrei să utilizezi vehiculul 4 x 4 de teren, nivelul tău de pregătire, costurile de mentenanţă aferente, accesibilitatea părţilor şi pieselor pentru modelul de ATV preferat şi, nu în ultimul rând, bugetul pe care eşti dispuşi să îl aloci pentru achiziţionarea acestuia.

În afară de modele, preţuri, opţiuni şi modalităţi de finanţare, există şi alte lucruri de avut în vedere când vrei să cumperi un ATV 4x4 (All Terrain Vehicle). Sub această denumire se regăsesc toate vehiculele off road cu tracţiune pe patru roţi destinate pentru transport pe teren dificil, accidentat. Multe modele oferă atât veleităţi utilitare, cât şi de recreaţie şi se caracterizează prin dotarea cu anvelope all terrain, gardă la sol mare şi suspensii special construite pentru a face faţă obstacolelor terenurilor variabile. Acest lucru înseamnă că se descurcă pe trasee greu de accesat cu vehiculele convenţionale, în zone cu teren denivelat, noroi şi apă adâncă sau în condiţii de pante mai abrupte. Unele ATV-uri beneficiază de capacităţi de încărcare şi remorcare masive, fiind companioni ideali în cadrul unor aplicaţii de muncă diverse: la fermă, în jurul cabanei, pe platforme industriale, în gospodărie etc. Categoria de ATV-uri sport este destinată amatorilor de viteză şi senzaţii extreme off road, precum şi celor care participă la competiţii de profil. Cu o varietate atât de largă de modele şi opţiuni, este imposibil să nu găseşti pe piaţă un ATV care să nu se încadreze cerinţelor şi necesităţilor tale.

ATV-urile se diferenţiază prin tipul lor (sport, utilitare şi de recreaţie) şi în funcţie de capacitatea motorului, exprimată în centimetri cubi sau „cc”. Pornind de la mini ATV-urile 70cc destinate piloţilor juniori şi până la modelele pentru adulţi de cilindree 1000cc, există o paletă vastă de opţiuni de motorizare.

ATV-uri sport: se caracterizează printr-o greutate uşoară şi au suspensii performante pentru a se descurca în cazul virajelor rapide şi săriturilor înalte. Puterea dovedită în curse le transformă în parteneri mai rapizi decât modelele construite pentru utilitate. Accesoriile multiple fac deliciul riderilor care vor să aducă modificări la vehicul.

ATV-uri utilitare: sunt create pentru sarcini de muncă, pentru vânătoare şi pescuit. Dispun de suspensie cu o cursă scurtă, motorizări solide şi dotări specifice.

ATV-uri recreaţionale: sunt gândite pentru aventură pe trasee off road, camping, distracţie prin noroi, dar şi pentru vânătoare sau pescuit. Practic, acest tip de ATV oferă un raport echilibrat între muncă şi „joacă”.

Dacă intenţionezi să-ţi iei primul ATV sau să faci un upgrade la un model de capacitate mai mare, îţi recomandăm să ai în vedere şi echipamentele de protecţie. Casca, ochelarii, mănuşile, diverse protecţii, cizmele, bluzele, pantalonii, geaca off road nu trebuie să lipsească din garderoba ta de ATV-ist.