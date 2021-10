Ce rămâne după Rădoi: „Moştenirea“ selecţionerului pentru urmaşul său după doi ani de mandat

Mirel Rădoi (40 de ani) îşi va încheia mandatul la fix doi ani după ce a fost numit selecţioner.

La 18 noiembrie 2019, România era spulberată de Spania, la Madrid, scor 5-0. A fost ultimul meci din grupa preliminară pentru Euro 2020, unul care, în mod oficial, a adus despărţirea de selecţionerul de atunci, Cosmin Contra. Acesta i-a lăsat „moştenire“ lui Rădoi un baraj de calificare pentru Campionatul European graţie parcursului din Liga Naţiunilor. Acum, la doi ani de la acel moment, Rădoi va părăsi prima reprezentativă, după ultima partidă din grupa preliminară pentru Mondialul din 2022, cea cu Liechtenstein, în deplasare (14 noiembrie).

Aşadar, se poate spune că, de la o vreme încoace, selecţionerii noştri s-au specializat în a obţine participări la baraje, în loc de calificări la turnee finale! Pentru că, la cum arată acum situaţia grupei J, foarte probabil, şi Rădoi va lăsa urmaşului său de pe bancă o echipă ce va merge în play-off-ul pentru CM 2022. Unde 12 naţionale europene se vor lupta pentru ultimele trei bilete disponibile pentru turneul final. De fapt, vorbim despre două meciuri de baraj, care trebuie să fie câştigate la 24/25 martie şi 28/29 martie 2022.

Vine tragerea la sorţi pentru Liga Naţiunilor

Dincolo de aceste posibile meciuri pentru CM 2022, viitorul selecţioner va avea o primă competiţie, în care poate sta cap-coadă pe bancă, cu prilejul Ligii Naţiunilor, ediţia 2022-2023.

Aici, România va evolua în Liga B, după ce, sub comanda lui Rădoi, s-a ratat promovarea în Liga A. Tricolorii au terminat pe locul 3 din 4 într-o grupă în care am depăşit doar Irlanda de Nord, Austria şi Norvegia terminând pe primele două poziţii. Astfel, austriecii au obţinut acel loc de promovare.

Acum, tragerea la sorţi pentru noua ediţie a Ligii Naţiunilor va avea loc la data de 16 decembrie, la Montreux (Elveţia). Apoi, meciurile din grupă se vor disputa după următorul calendar:

*Etapa I: 2-4 iunie

*Etapa a II-a: 5-8 iunie

*Etapa a III-a: 8-11 iunie

*Etapa a IV-a: 12-14 iunie

*Etapa a V-a: 22-24 septembrie

*Etapa a VI-a: 25-27 septembrie

Ca şi ediţia trecută, în Liga B, unde va evolua România, câştigătoarele grupelor vor promova, în timp ce ultimele clasate vor ajunge în Liga C.

Cosmin Contra a plecat de la naţională în noiembrie 2019





Procentaj mai slab comparativ cu Contra

Revenind la Rădoi, o analiză a mandatului său de până acum arată că, practic, sub comanda sa, naţionala n-a câştigat nimic, dar nici n-a regresat. Asta în ciuda faptului că actualul selecţioner are un procentaj al meciurilor câştigate (7 din 18), de 38,8%, sub cel al predecesorului său, Cosmin Contra (13 din 24), de 54%. Faptul că Rădoi va lăsa naţionala cam de unde a luat-o se vede şi în clasamentul FIFA. În momentul instalării actualului selecţioner, România ocupa locul 37 în lume. Între timp, a ajuns pe 42, în septembrie 2021, dar, aproape sigur, va urca în clasamentul care va fi publicat în luna noiembrie, după victoria obţinută cu Armenia, în preliminariile CM 2022.

Următoarele preliminarii sunt departe

Parcurgând calendarul internaţional, e clar că cine va deveni selecţioner după Rădoi va avea un singur obiectiv major în viitorul apropiat: calificarea la Cupa Mondială din 2022 prin intermediul barajelor. Asta deoarece, Liga Naţiunilor e o competiţie care nu prea contează în lumea fotbalului, iar preliminariile pentru Euro 2024 sunt departe.

Concret, tragerea la sorţi pentru calificările întrecerii continentale va avea loc abia la data de 9 octombrie 2022, la Frankfurt. Iar naţionala va evolua în grupa ei preliminară şi mai târziu, în perioada martie - septembrie 2023.

Euro 2024 e o competiţie ce va fi găzduită de Germania, între 14 iunie - 14 iulie, cu 24 de naţionale participante.