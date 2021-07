Cârţu, reacţie acidă după eliminările din Conference League: „Nişte echipe fraiere!“ Becali vorbeşte de o pedeapsă divină

Preşedintele Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a încercat să găseacă explicaţii pentru a eliminarea oltenilor de către albanezii de la FK Laci şi a ironizat regula care obligă echipele din Liga 1 să folosească în competiţia internă jucători mai tineri de 21 de ani.

"Nu am multe de spus, mi-e greu să explic acest eşec. Nu mai trebuie să facem paralele între Craiova Maxima şi actuala Craiova, nu are rost. Important este să analizăm, să tragem nişte concluzii şi să luăm nişte măsuri radicale în ceea ce priveşte lotul de jucători. Nişte echipe fraiere, echipele din străinătate n-au fost surprinse de regula U21 din Liga 1. Contează şi această regulă. Păcat de toate luptele din sezonul precedent. Trebuie să resetăm ceva cât mai repede. Trebuie să înţelegem această posesie pe care vrem să o facem, dar nu vrea să intru acum în vreo analiză", a spus Cîrţu, la Digisport.

La rândul lui, patronul FCSB, Gigi Becali a pus eliminarea din dubla cu Şahtior Karaganhy şi pe seama unei pedeapse divine, pentru că l-ar fi "furat" pe fostul portar al Craiovei în urmă cu 4 ani. Afaceristul a declarat, joi seară, la Digi Sport, că l-a sunat pe patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, şi i-a propus să i-l dea înapoi pe Andrei Vlad. “Nu m-am răzgândit cu nimic. Ce am spus, aşa fac. Este un antrenor şi ăla este. În schimb ce am făcut eu, l-am sunat pe Rotaru şi i-am spus: Toate mi se întâmplă că am furat. Vreau să-ţi dau lucrul furat înapoi. L-am furat pe portar. Trebuie să dau lucrul furat. Măcar conştiinţa mea e curată că am vrut să-l dau înapoi. A zis, Gigi eşti tu supărat, mai bine vorbim mâine-poimâine”, a spus Becali.





În 2017, transferul lui Andrei Vlad de la Universitatea Craiova la FCSB a generat un scandal imens între cele două cluburi. Portarul a ajung la gruparea lui Gigi Becali după ce le-a forţat mâna şefilor din Bănie şi a ameninţat că va rezilia unilteral contractul. FCSB a plătit, în cele din urmă, aproape jumătatea de milion de euro pentru semnătura goalkeeper-ului.