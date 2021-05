Ca la Becali, la nimeni: A povestit cum s-a gândit la Şumudică pentru postul de antrenor

De când Gigi Becali a ieşit din închisoare, spre finalul sezonului 2014-2015, ultimul în care FCSB a luat titlul, această formaţie n-a mai avut un antrenor, în adevăratul sens al cuvântului.





Toţi cei care s-au perindat pe la echipă, după îndepărtarea lui Costel Gâlcă în 2015, au executat, pur şi simplu, ordinele patronului. Miercuri seară, acesta a povestit la Digi Sport cum a decurs acum „procesul de selecţie“ în cazul instalării lui Marius Şumudică pe bancă, în locul lui Toni Petrea.





Ce a povestit Gigi Becali?





*Ieri (n.r. - marţi), m-a sunat MM (n.r. - Mihai Stoica) şi mi-a zis că Toni Petrea nu vrea să mai continue. I-am zis să-l mai întrebe, dacă vrea să se mai gândească. Dacă n-a vrut, cu forţa n-am putut să-l ţin. Cu Şumudică, totul a venit de la o chestie, o glumă.





*Îl împrumutasem eu pe Şumi cu 10.000 de euro, el era plecat din ţară şi avea nevoie pentru nişte apropiaţi. Acum, eu, în glumă, i-am zis să aducă banii. I-am zis în glumă: «Te puneam antrenor, dacă erai serios». El a zis: «Credeam că vrei să-mi scazi datoria din contract».





*Pe urmă, a venit la mine, am stat, am stabilit şi am zis să fie aşa. Eu ştiu că a fost la mine, am bătut palma, i-a dat buletinul lui Argăseală să facă actele, apoi să semneze contractul.





*Nu cred că poate să refuze contractul ăla. Mi-a zis: «Nu-i problemă, eu mă înţeleg cu tine! Dacă e, da, spun că am făcut echipa împreună cu Becali. Le spun eu, nu trebuie să mă mai întrebe ei după meciuri».