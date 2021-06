Bucureştiul, la înălţime: Cum ne-am descurcat la primul meci de la Euro 2020

Pandemia de coronavirus ne-a dat vieţile peste cap, însă a avut şi părţi bune. Pentru Bucureşti, a fost, de fapt, un colac de salvare, înaintea organizării celor patru partide din cadrul Campionatului European.

„A fost un răgaz, o perioadă de răscumpărare a greşelilor trecutului. În condiţiile angajamentului nostru pentru Euro 2020, încă din 2014 sau 2015, ar fi fost de nepermis, dacă nu chiar jenant, să găzduim această competiţie cu cârpeli. Din fericire, putem spune că, în acest moment, suntem sută la sută în grafic cu tot ce înseamnă Euro 2020 în România. Vă garantez că va fi un succes enorm!“, spunea fostul ministru al Sportului, Ionuţ Stroe, pentru „Adevărul“, în decembrie 2020. Şi fostul şef al sportului românesc a avut dreptate! După cum s-a văzut, duminică, cu ocazia primului meci găzduit de Capitală din cadrul turneului final.

Voluntarii fac o treabă impecabilă

Poate că pe străzile Bucureştiului atmosferă de oraş gazdă din cadrul unui turneu important lipseşte. Iar asta pentru că, exceptând nişte mingi uriaşe, care au fost plantate în diverse zone, alt semn că la noi se joacă meciuri din cadrul Euro 2020 nu prea există.

În schimb, organizarea partidei Austria - Macedonia de Nord a fost aproape impecabilă! Încă de când te apropiai de „Arena Naţională“, fie ca spectator, fie ca jurnalist, erai îndrumat spre poarta de acces la care trebuia să ajungi, urmărind indicatoarele pe care informaţiile sunt scrise, în română şi în engleză. Iar dacă, totuşi, aveai nelămuriri, puteai să ceri ajutorul voluntarilor care împânzeau zona din jurul stadionului. Pe lângă faptul că sunt foarte amabili, aceşti voluntari sunt şi extrem de răbdători. Practic, nu eşti lăsat până când nu ţi se rezolvă problema. Datorită acestor oameni, duminică, accesul pe „Arena Naţională“ s-a făcut în condiţii optime.

Macenonenii au salvat atmosfera

Bucureştiul se poate mândri cu faptul că se află pe harta Euro 2020, însă Capitala a avut şi puţin ghinion, în momentul tragerii la sorţi pentru faza grupelor. Pentru că la noi joacă trei echipe, Austria, Macedonia de Nord şi Ucraina, care, pe lângă faptul că nu sunt cele mai atractive din punct de vedere fotbalistic, nici nu sunt însoţite de un număr foarte mare de suporteri. Totuşi, la primul meci de pe „Arena Naţională“, atmosfera a fost salvată de galeria Macedoniei de Nord.

Dacă în sectorul rezervat austriecilor a cam bătut vântul, în schimb, peluza suporterilor Macedoniei de Nord a fost plină. Şi foarte zgomotoasă! De altfel, poate că şi datorită acestor suporteri inimoşi, cei mai mulţi dintre românii care au fost prezenţi pe „Arena Naţională“ au încurajat naţionala lui Goran Pandev, învinsă, în cele din urmă, dar după o prestaţie curajoasă.

Jucătorii Austriei au celebrat prima lor victorie la un Campionat European

„Parcă eram în altă ţară“

Faptul că „Arena Naţională“ s-a ridicat la înălţimea unui turneu major a fost remarcat şi de ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak.

„A fost impresionant la primul meci găzduit de România. Pe stadion, parcă eram în altă ţară. A fost foarte frumos. Stadionul a fost branduit, e schimbat, arată foarte frumos. Organizarea a fost super. E o realizare istorică pentru România. E regretul că nu s-a calificat şi naţionala noastră, dar eu cred că am avea calităţile fizice să fim printre cei mai buni, cum am fost cândva, dar mai trebuie să mai lucrăm la câteva lucruri care sunt importante“, a spus Eduard Novak. „Sincer, am ţinut cu Macedonia de Nord. I-am văzut luptători pe macedoneni, mi-au plăcut, dar, până la urmă, au câştigat cei mai buni, adică austriecii“, a completat ministrul Sporturilor.

Deplasare memorabilă pentru macedoneni

Potrivit presei de la Skopje, aproximativ 5.000 de macedoneni au susţinut, duminică seară, naţionala lor, în confruntarea pierdută cu Austria (1-3). Chiar şi aşa, după cum au notat jurnaliştii de la „Ekipa“, deplasarea de la Bucureşti a fost una memorabilă pentru suporterii macedoneni.

„Pe stadionul din Bucureşti a avut loc un moment care va rămâne în istorie, prima intonare a imnului naţional la un Campionat European. Circa 5.000 de suporteri fanatici au fost prezenţi pe Arena Naţională, la acest moment excepţional. Înfrângerea e dureroasă, dar mândria faptului că jucăm la un turneu final e mult mai mare. Meciul Macedoniei de Nord a fost unul dintre cele mai importante subiecte ale zilei în România. O explicaţie ar putea să fie faptul că România şi Macedonia de Nord se luptă în preliminariile Cupei Mondiale. În ciuda acestui fapt, pe toate canalele din România am putut vedea ce spectacol au făcut fanii Macedoniei de Nord pe Arena Naţională“, a scris sursa citată, potrivit Digi Sport.