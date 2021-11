Becali, tranşant în privinţa lui Iordănescu: Edi mai are scuze. Dar dacă joacă echipa aşa, la revedere. Fac ceva pe contract

El a subliniat că Iordănescu încă are “scuze”. “Încă mai am încredere în Edi, pentru ceea ce s-a întâmplat, incidentele, covid.. Mai are încă scuze. Dar dacă joacă echipa aşa, la revedere. Nu s-a născut naşul încă pentru Becali”.





În momentul în care i s-a spus că în contractul antrenorului există o clauză conform căreia nu îl poate critica public pe tehnician, ci doar echipa, Becali a reacţionat: “Da. Şi ce, credeţi că ţine de contract, de clauze?”.





Întrebat: “Contractele nu sunt făcute ca să fie respectate?”, Gigi Becali a răspuns: “Fac ceva pe contract. Îmi închide mie gura un contract? Repet, mai am încă încredere în el. Nu am? Mă interesează pe mine contractul? Nici nu l-am citit. Dacă n-am încredere în el plătesc jumătate de milion şi cu asta basta. Ce să fac? Dar încă mai am încredere în el”.





Luni, Gigi Becali a criticat dur la Pro X atât jocul echipei pregătite de Edward Iordănescu, cât şi pe tehnician, în ciuda înţelegerii pe care o are în acest sens cu antrenorul principal.





După şapte victorii la rând, FCSB a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, şi este la opt puncte de liderul CFR Cluj.

“Eu nu am atacat pe nimeni, eu am fost întrebat şi mi-am spus pe faţă nemulţumirea. Am spus că am câştigat şapte meciuri de la Dumnezeu, am spus că CFR joacă mai bine. N-am spus că sunt nemulţumit de Edi. Nemulţumirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 67, că eu îl schimbam la pauză. Eu l-am vrut pe Budescu, Edi nici nu l-a vrut, că a zis că o să aibă probleme, că nu ştiu ce. Eu îl ştiam, dar n-am crezut niciodată că poate să dea şapte exterioare. Nu ştiu eu de sistem, dar nu stăm după Budescu. Pe mine mă interesează să joace echipa”, a spus Becali.