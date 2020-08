Atalanta, cea mai frumoasă echipă învinsă din Europa: Cifre fabuloase pentru italieni

Prima „minune“ a reuşit-o, ieşind din grupe! După primele trei etape, echipa avea zero puncte şi un golaveraj ruşinos: 2-11! Practic, în luna octombrie, Atalanta părea că a şi încheiat socotelile cu Europa, fiind pe ultimul loc în grupa C.





Au urmat însă un egal şi două victorii în Ligă, golaveraj 6-1, iar Atalanta a prins locul 2, după City, calificant în optimi. A fost pentru prima dată când o formaţie a avansat în fazele eliminatorii ale competiţiei, după un debut în grupe, cu trei meciuri pierdute la rând!





Iar miracolul Atalanta a continuat şi în optimi, unde italienii au pulverizat Valencia în „dublă“ manşă, exact înainte ca Liga să ia o pauză forţată de pandemie. Parcursul european al echipei e cu atât mai impresionant cu cât antrenorul Gian Piero Gasperini (62 de ani) şi elevii săi au fost formidabili şi în campionatul intern. În Serie A, Atalanta a terminat pe 3, după Juventus şi Inter, clasare care asigură prezenţa echipei şi în următoarea ediţie a grupelor Ligii Campionilor.





Şi nu doar rezultatele au fost excelente pentru Atalanta! Echipa a devenit favorita suporterilor neutri, prin stilul ei de joc ofensiv, în contrast total cu ce arată, de obicei, formaţiile din Serie A. De altfel, o singură statistică vorbeşte de la sine pentru Atalanta: 98 de goluri înscrise în cele 38 de etape din Serie A, adică cel mai bun atac din campionatul italian! Prin comparaţie, campioana Juventus, cu jucători precum Cristiano Ronaldo şi Dybala în lot, a marcat doar 76 de goluri în ediţia recent încheiată a campionatului.





„Cel mai mare regret e că ne-am apropiat atât de mult şi am crezut că putem realiza cu adevărat această lovitură extraordinară. Satisfacţia rămâne că am avut o campanie excelentă în Liga Campionilor şi am crescut constant în faţa celor mai bune echipe din Europa. Nu pot decât să le mulţumesc băieţilor pentru tot ce au făcut în acest sezon“, a spus antrenorul Gasperini, după înfrângerea de miercuri seară, cu PSG.









Atalanta în acest sezon de Liga Campionilor





Faza grupelor





*Dinamo Zagreb - Atalanta 4-0





*Atalanta - Şahtior 1-2





*Man City - Atalanta 5-1





*Atalanta - Man. City 1-1





*Atalanta - Dinamo Zagreb 2-0





*Şahtior - Atalanta 0-3





Optimile de finală





*Atalanta - Valencia 4-1





*Valencia - Atalanta 3-4





Sferturile de finală





Atalanta - PSG 1-2