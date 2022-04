Arantxa Sanchez Vicario, nemultumită de cum e prezentată în filmul despre tatăl surorilor Williams: „În plus, i-am spus că Serena e mai bună decât Venus!”

Fosta jucătoare de tenis afirmă la microfonul Cadena Ser, că a vizionat filmul, însă nu a ştiut că personajul ei va face parte din peliculă. Vicario a fost nemulţumită şi de actriţa distribuită în rol, Marcela Zacarias.

„Nu vreau să comentez prea mult despre felul în care am fost potretizată în film. Nu e prea corect. Dar nu vreau să dau vina pe actriţa care îmi joacă rolul. Ea a încercat să fie cât mai asemănătoare cu mine, era blondă şi i-au vopsit părul în negru ca să fie mai autentică. E o tipă din Mexic, care joacă ceva tenis, dar nu ştiu mai multe şi nu vreau să comentez”, a declarat Arantxa Sanchez Vicario.

„Eu i-am spus lui Richard că Serena Williams va fi cea mai bună, nu Venus”, a mai adăugat fosta jucătoare spaniolă.

Ceea ce i-a displăcut fostei câştigătoare de Roland Garros a fost modul eronat în care a fost reprodusă o partidă jucată contra lui Venus Wiliams.

Vicarios se afla în apogeul carierei, dar Venus, care pe atunci avea doar 14 ani, a dus meciul în 6-2, 3-1, moment în care câştigătoarea de Roland Garros a întors scorul în favoarea sa. Unele persoane au atacat-o că ar fi prelungit pauza dintre gameuri, însă aceasta a infirmat.

„Când am jucat cu Venus Williams în 1994, eu eram locul 2 mondial şi favorita numărul 1 al turneului. Se juca la Oakland, nu era indoor, ci s-a jucat în aer liber. S-a jucat în noiembrie, pe un teren foarte rapid, nu cum încearcă să arate ei în film. Nu am părăsit terenul la 1-3, pentru că toţi ştim că nu poţi părăsi terenul când suma gameurilor e număr par, deci aş fi putut pleca poate la 2-3. În plus, timpul de a merge la toaletă e limitat şi aş fi fost pedepsită dacă stăteam prea mult. E adevărat că am pierdut 2-6 în primul set, dar apoi am câştigat 11 gameuri consecutive. Am câştigat turneul şi la simplu, şi la dublu, eram în vârful formei mele. Dar dacă nu ar fi modelat povestea, nu ar mai fi ieşit filmul”, a afirmat Vicarios.

Potrivit Arantxei, ea i-ar fi comunicat lui Richard Williams că cea mai bună jucătoare din familie va fi Serena, nu Venus. „El ţine minte că i-am spus şi că a rămas mască, de parcă nu ştiam ce vorbesc. Le văzusem pe amândouă jucând, iar pentru mine era clar că Serena va ajunge mai mare”.

Pe lângă declaraţiile despre surorile Williams, aceasta a vorbit şi despre actorul Will Smith, care a fost premiat în cadrul Galei Oscar: „E un actor foarte bun, dar a avut acel moment greu şi cred că îl va urmări pentru toată cariera. L-am văzut încă din „Prinţul din Bel Air”. E un actor bun, dar a greşit cu ce a făcut”.

Arantxa Sanchez-Vicario a câştigat 98 de turnee la simplu şi la dublu şi are 4 turnee de Grand Slam în lista de victorii ( Roland Garros în 1989, 1994, 1998 şi US Open în 1994).

Arantxa Sanchez Vicario este născută pe 18 decembrie 1971 în Barcelona. Are 4 titluri de Mare Şlem în palamres: Roland Garros 1989, 1994, 1998 şi US Open 1994. 4 finale de Grand Slam pierdute: Australian Open 1994, 1995, Wimbledon 1995, 1996. 5 titluri de Mare Şlem la dublu: Australian Open 1992, 1995, 1996, Wimbledon 1995, US Open 1993, 1994.

Numărul 1 mondial pe 6 februarie 1995.

29 de titluri la simplu şi 69 la dublu.

A fost căsătorită cu Joan Vehils (2000-2001), apoi cu Josep Santacana (2008-2019).