ANALIZĂ Halep, pierderi uriaşe în 2019: De ce a ajuns pe locul 6, după ce era lider mondial în ianuarie

Simona Halep a început anul pe primul loc în lume, cu un avans uriaş, de 1.046 de puncte faţă de locul 2.

Acum însă, când sezonul se apropie de final, românca nu numai că a pierdut fotoliul de lider de peste 250 de zile, dar nu mai prinde nici podiumul! Chiar dacă prin prisma triumfului de la Wimbledon, impresia generală e că „Simo“ a avut un sezon reuşit, realitatea cifrelor ne spune cu totul altceva!

Constănţeanca de 28 de ani a pierdut un număr uriaş de puncte, 1.905 mai precis! E consecinţa firească a faptului că în multe dintre turneele la care a luat parte, atât în 2018, cât şi în 2019, Halep a înregistrat rezultate mai slabe. Vorbim despre pierderi importante de puncte la Australian Open, la Indian Wells, la Roma, la French Open, la Rogers Cup şi la Cincinnati. Şi, cu excepţia turneului de la Wimbledon, în restul competiţiilor unde au fost îmbunătăţiri, ele au fost de-a dreptul minuscule, în niciun caz de nivelul punctelor pierdute în alte întreceri.

Fără trofeul de la Londra, ar fi ieşit din Top 10

Chiar şi cu rezultatele ei actuale, Simona rămâne cea mai constantă figură din tenisul feminin al ultimelor sezoane. De altfel, de la 27 ianuarie 2014, de când a pătruns pentru prima dată în Top 10 WTA, constănţeanca n-a mai ieşit din această zonă a clasamentului. Adică, de aproape 2.100 de zile! Nicio altă jucătoare nu se poate lăuda cu o asemenea longevitate.

În acest sezon, Halep îşi datorează, în mare, rămânerea în Top 10 triumfului de la Wimbledon. La Londra, „Simo“ a luat trofeul şi cele 2.000 de puncte aferente succesului. Fără aceste puncte, ea ar fi ieşit din Top 10 şi s-ar fi aflat acum, undeva, între locurile 11 şi 12.

Cum i s-a schimbat calendarul în acest an

Simona Halep a avut 13 turnee la care a participat atât în 2018, cât şi în 2019. În schimb, din diferite motive, restul traseului ei în circuitul feminin a suferit modificări.

În primul rând, constănţeanca a înlocuit turneul de la Shenzhen cu cel de la Sydney. Dacă în China câştigase titlul (280 de puncte), în Australia, ea a ieşit după primul meci, în turul II (55 de puncte). Drept urmare, „Simo“ a ieşit în pierdere cu 225 de puncte. Mai departe, ea a jucat în Dubai, unde a lipsit în 2018. Calificarea în sferturi i-a adus, în acest sezon, un plus de 190 de puncte.

În debutul sezonului de zgură, românca a fost nevoită să se retragă de la Stuttgart după un weekend epuizant pentru echipa României de Fed Cup în meciul cu Franţa. Absenţa din Germania, unde avea de apărat un sfert, i-a adus o pierdere de 100 de puncte.

În sezonul de iarbă, Halep a ieşit pe plus nu doar datorită triumfului de la Wimbledon, dar şi pentru că, spre deosebire de sezonul trecut, a apucat să joace într-un turneu pregătitor, la Eastbourne. Aici, calificarea în sferturi i-a adus 100 de puncte în plus faţă de stagiunea precedentă. Per total însă, şi în aceste competiţii, comparativ cu 2018, Halep a ieşit în pierdere: -35 de puncte. Ceea ce înseamnă că, per total, ea a făcut cu 1.905 puncte mai puţin în 2019 faţă de anul trecut!

27 ianuarie 2019 e data la care Simona Halep a pierdut locul 1 mondial.

Rezultatele lui Halep la turneele la care a participat atât în 2018, cât şi în 2019





Turneu Ce a făcut în 2018 Ce a făcut în 2019 Diferenţă de puncte





Australian Open A jucat finala S-a oprit în optimi -1.060





Qatar Total Open* S-a retras înainte de semifinale A jucat finala -45





Indian Wells A pierdut în semifinale A pierdut în turul IV -270





Miami A pierdut în turul III A pierdut în semifinale +325





Madrid A pierdut în sferturi A jucat finala +435





Roma A jucat finala A pierdut în turul II -525





French Open A câştigat titlul A pierdut în sferturi -1.570





Wimbledon A pierdut în turul III A câştigat titlul +1.870





Rogers Cup A câştigat titlul A pierdut în sferturi -710





Cincinnati A jucat finala A pierdut în optimi -480





US Open A ieşit în turul I A ieşit în turul II +60





Wuhan A ieşit în turul II A ieşit în optimi +45





Beijing A ieşit în turul I A ieşit în turul II +55





*Turneul de la Doha a scăzut în categorie în acest an şi a avut mai puţine puncte alocate.





Victoriile şi înfrângerile Simonei





An Hard Zgură Iarbă Total





2018 24-3 15-3 2-1 41-7





2019 20-11 9-3 9-1 38-15