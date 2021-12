Ana Maria Popescu nu va reveni asupra deciziei de retragere / DECLARAŢII

„Tot timpul ai senzaţia că eşti pregătit şi pentru astfel de momente. Aici emoţia parcă se concentrează şi să văd toţi oamenii alături de care am lucrat, toată familia scrimei aici, a fost puţin greu pentru mine să fiu în faţa lor, bineînţeles, nu pentru ultima dată. OK, s-a încheiat acest capitol, nu o să dispar, nu plec, nu emigrez, rămân aici în zonă, dar e greu. Mi-am asumat această decizie, a fost foarte bine cântărită, nu există şanse să mă răzgândesc sau să mă întorc, deşi am glumit mai devreme că am spus că revin asupra deciziei. Voi vedea ce se întâmplă pe mai departe. Momentan vreau să mă bucur de primele sărbători în care nu-mi sună ceasul să merg la antrenament, n-am experimentat aşa ceva de când aveam zece ani, o să vedem cum e. Perioada aceasta de la Jocurile Olimpice şi până acum a fost pentru prima dată când am fost stăpână pe programul meu, pe viaţa mea şi nu a trebuit să fiu tot timpul la program. Cu siguranţă o să vină vremurile când o să-mi fie dor până şi de ofiţerii antidoping care mă trezeau la 6 dimineaţa ca să dau o probă”, a spus Popescu, conform news.ro.

Ea a menţionat că nu are regrete în privinţa carierei sale. „Nu ştiu cum ar fi fost dacă aşa fi făcut lucrurile altfel, îmi place să cred că nu am regrete vizavi de ce am realizat. Poate că în memoria colectivă o să rămân fata de pe locul doi, fata de argint, dar aşa cum am spus nu visam că pot să ajung până aici, cu atâtea rezultate. Împreună cu Dan Podeanu am scris una dintre cele mai de succes poveşti din sportul românesc. Pentru mine flatant a fost momentul când au început adversarii să-mi scrie că o să le lipsească asalturile noastre, chiar şi adversare care regretau că mă retrag pentru că nu au ajuns să mă învingă până acum. Mă bucur de acest respect şi asta înseamnă că am fost un sportiv corect şi cinstit. Şi dacă eu am reuşit orice sportiv român poate să ajungă acolo unde nici nu îndrăzneşte să viseze”.

Ana Maria Popescu a mai spus că pentru ea ediţia preferată a Jocurilor Olimpice a fost cea din 2004. “Cel mai frumos moment din carieră nu am putea să spun. Olimpiada preferată, chiar dacă pare ciudat, este Atena 2004, pentru că am intrat în lumea mare a sportivilor. Au fost foarte multe momente. La un moment dat sper să le aştern pe hârtie. Asta nu ştiu dacă înainte sau după ce vom vedea în picioare acea sală de scrimă despre care v-am povestit şi care sper să se concretizeze la un moment dat, pentru că da, medaliile şi trofeele cântăresc, dar ceva concret pentru scrima românească ar fi ca atât eu cât şi echipa FR Scrimă să poată să ofere acest lucru sportivilor”.

Întrebată cum ar vrea să rămână în amintitrea românilor care au susţinut-o, ea a răspuns: „Exact ca şi copilul care a îndrăznit să viseze, a muncit pentru visul lui până a ajuns să-l împlinească. Asta vreau să se înţeleagă. Şi noi, românii, putem. Putem să cucerim cele mai înalte podiumuri. Trebuie doar să muncim în fiecare zi pentru visul nostru”.





Palmaresul impresionant al Anei, 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene, cu 9 medalii de aur în total, plus cele 37 de Cupe Mondiale câştigate, e unul al recordurilor în scrima românească, ea fiind cea mai titrată scrimeră din România. Ana-Maria Popescu a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.