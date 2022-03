Americanii oferă prima imagine cu noul antrenor al lui Halep: Îl va testa la Indian Wells şi Miami

Simona Halep a ajuns la concluzia că fără antrenor nu se poate! Adică, ceea ce a realizat şi la începutul anului 2019, după prima plecare a lui Darren Cahill.

Bourbon, fost jucător, lucrează acum la Academia deţinută de Patrick Mouratgolu, antrenorul Serenei Williams. Mourataglou i-ar fi recomandat lui Halep să încerce să lucreze cu Bourbon, măcar pentru o perioadă, pentru a vedea dacă există compatibilitate între ei.

Informaţia cooptării lui Bourbon în stafful lui Halep a apărut prima dată în presa română, fiind furinzată de prosport.ro. Apoi, şi alte surse au confirmat această ştire. Cei de la Tennisworldusa oferă şi o fotografie cu noul antrenor al Simonei, distribuind o postare făcută de canalul de Twitter, Romanian Tennis, după cum se poate vedea mai jos:

Simona Halep will be with a new coach while playing in the USA. She will be working with Morgan Bourbon from the Mouratoglou Tennis Academy. pic.twitter.com/wANvN40jXX