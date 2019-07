„Alexandru Novac va fi unul dintre cei mai buni aruncători de suliţă din lume”

Una dintre marile speranţe ale delegaţiei României la Campionatele Europene U23 de la Gävle este Alexandru Novac, recordmanul României în proba de aruncarea suliţei, cu 86.37 metri, performanţă stabilită anul trecut la Nembro, în Italia.

În vârstă de 22 de ani, Alexandru e considerat de specialişti drept un fenomen, iar antrenorul său, Petre Manu, spune că în curând Novac va fi unul dintre cei mai buni aruncători de suliţă din lume.

Alexandru Novac a intrat deja în grupul select al acestei probe, una dintre cele mai spectaculoase din atletism şi care în ultimii ani are propriile reuniuni. Occidentalii sunt înebuniţi după această probă. Organizatorii celebrei reuniuni atletice anuale „Paavo Nurmi Games”, de la Turku, din Finlanda, reuşesc în ultima perioadă să-i aducă pe cei mai buni aruncători de suliţă din lume, iar de doi ani miza în această probă este una inedită: o insulă în arhipelagul Turku pentru cel care va doborî recordul Finlandei la aruncarea suliţei!

Până acum nimeni nu a reuşit să doboare recordul, deşi la „Paavo Nurmi Games” participă cei mai buni din lume: Johannes Vetter - campionul mondial de la Londra din 2017, deţinătorul unei performanţe de excepţie, 94.44 metri, a doua cea mai bună performanţă din istorie; Thomas Röhler - campionul olimpic campionul olimpic de la Rio de Janeiro în 2016 şi campionul european de anul trecut, care se laudă cu un record personal de 93.90, a treia cea mai bună performanţă din istorie; Andreas Hofmann - fost campion european de juniori, 92.06 metri, a opta cea mai bună aruncare din istorie. Celor trei atleţi germani li s-a alăturat în ultimii doi ani estonianul Magnus Kirt, cel care are a reuşit în acest an să treacă graniţa celor 90 de metri cu o aruncare ce a măsurat 90.61 metri.

Recordul mondial în această probă îl deţine legendarul atlet ceh Jan Železný, care a reuşit să arunce 98.48 metri la un concurs desfăşurat la Jena în 25 mai 1996.

„Am avut onoarea să-i cunosc pe toţi, inclusiv pe Jan Železný, acum antrenor, nelipsit de la reuninunile atletice. Toţi sunt oameni modeşti, muncitori, calităţi indispensabile marilor campioni”, spune Alexandru Novac.

În aceste zile tandemul Alexandru Novac - Petre Manu se află la Poiana Braşov. Antrenorul Petre Manu spune că Novac se poate întoarce de la Gävle cu titlul european!

Domnule Petre Manu, cum îl simţiţi pe Alexandru Novac înaintea Campionatelor Europene U23 de la Gävle?

Rezultatele lui Alexandru se ştiu. E într-o creştere de formă şi îl văd capabil de un rezultat foarte bun în viitorul apropiat, undeva între 82 şi 84 de metri, poate chiar 86 dacă se simte bine. Faptul că de câteva zile am urcat în Poiana Braşov e foarte bine. Am scăpat de căldura din sudul ţării! Iar rezultatele nu au întârziat să apară: 78.50 - 79.50 în condiţii de antrenament, înseamnă ceva bun.

Cum s-a descurcat la Grand Prix-ul de la Poiana Braşov?

A reuşit să pună suliţa de şapte ori într-un metru, cea mai bună aruncare fiind de 79.59, un lucru foarte bun. Grand Prix-ul de la Poiana Braşov a fost un bun prilej de a-l testa pe Alexandru înaintea Campionatelor Europene U23 din Suedia. În acest moment el se află în parametrii de recorduri personale la toate mijloacele pe care le folosim în antrenamente, adică rezistenţă, viteză, aruncări.

Aveţi grijă de el!

Încerc să am grijă de el cât mai bine posibil, pentru că nu ştiu cât timp îl voi mai putea antrena, pentru că am o vârstă, dar acest băiat merită şi e capabil să stea în vârful ierarhiei acestei probe 10-12 ani! Nu îl stresez, îi protejez umărul, pentru că acest amănunt este foarte important. Gândiţi-vă că la o aruncare de 86 de metri, suliţa are o viteză de 100 de km/oră, aproximativ 25 de m/secundă. Braţul este foarte solitat.

„Mergem să câştigăm titlul”

Fizic cum se prezintă?

L-am luat în ianuarie cu probleme, probleme pe care acum nu le mai are. Ne-am acomodat unul cu celălalt. Ştiu în acest moment ce poate, cât poate, ne gândim deja la următorul ciclu olimpic. Va fi unul dintre cei mai buni aruncători de suliţă din lume. Trebuie să înveţe să poată să îşi disciplineze corpul, iar noi, cei din jurul său, trebuie să-l ajutăm, trebuie să avem grijă de el în continuare pentru că e un sportiv cu un potenţial extraordinar.

Cu ce gânduri mergeţi la Europenele din Suedia?

Mergem în Suedia, la Campionatele Europene U23, să câştigăm titlul! Acesta e obiectivul nostru. Ştim că nu va fi uşor, dar vom da totul. Vrem aşadar o medalie, dar şi un rezultat bun, un rezultat olimpic.

Aruncarea suliţei devine din ce în ce mai atractivă!

Toată lumea aşteaptă cu nerăbdare această probă de aruncarea suliţei. Peste tot pe unde am umblat în nord-ul continentului aruncarea suliţei e proba favorită a iubitorilor de sport. Oamenii sunt înebuniţi după această probă. Iar Alexandru ştie să profite de asta. E un show-man, ştie să se facă plăcut, ştie să capteze atenţia publicului.

Are, în plus, un stil propriu!

Aşa este! Alexandru Novac are un stil propriu de aruncare a suliţei. Nu l-a învăţat nimeni! A învăţat singur. Are o viteză pe elan de 7 m/secundă pe ultimii 6 metri! E unul dintre cei mai rapizi aruncători de suliţă din lume.

