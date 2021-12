A fost viciere de rezultat la Chindia – CFR, 0-1? Ce pedeapsă ar merita arbitrul întâlnirii

MM Stoica a fost foc şi pară pe arbitrul întâlnirii dintre Chindia şi CFR Cluj, ardelenii învingând cu 1-0. „Nu am văzut în viaţa mea henţ mai clar. Îi mai lipsea să o bage în geantă. Probabil că nu a dat penalty pentru CFR Cluj pe final pentru că ştia că a fost henţ. Plus că trebuia eliminat şi Boateng. Este viciere de rezultat. Din nou! Să nu vă mai miraţi de ce are CFR Cluj un avans atât de mare. Să vă miraţi când va fi arbitrată corect”, a declarat Mihai Stoica la Telekom TV (n.n. – faza incriminată s-a petrecut în minutul 21, când mingea sare în braţul drept al lui Valentin Costache). „Inculpatul” managerului de la FCSB este „centralul” Radu Petrescu: „Este acelaşi arbitru care a inventat fault la Sibiu – CFR şi a făcut-o campioană pe CFR şi a retrogradat Voinţa. Trebuia exclus definitiv de atunci Petrescu. E clar că ai interes când inventezi. Suntem bătaia de joc a tuturor. Dacă aveam VAR se rezolvau multe”.