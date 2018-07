Vlad Voiculescu, despre „cazul Farcaş“: „Astea sunt momentele care ne amintesc că să fii român înseamnă să rămâi din ce în ce mai des fără aer“

Marea şansă a lui Călin Farcaş ar fi fost o operaţie în străinătate, în condiţiile lipsei acute a infrastructurii de specialitate din ţara natală.



Tânărul şi familia lui au încercat la mai multe clinici din străinătate, printre care şi AKH Viena. A fost refuzat peste tot, deoarece România nu este membră cu drepturi depline a Eurotransplant, o organizaţie internaţională care încurajează şi coordonează transplanturile de organe. România are un acord de principiu cu Eurotransplant, dar documentul nu este parafat pentru că ţara noastră nu şi-a îndeplinit la timp obligaţia de a furniza organe pentru transplant. Abia în 2018 medicii din România au reuşit să trimită în străinătate doi plămâni.



200.000 de euro strânşi degeaba



Călin Farcaş n-a renunţat la luptă niciun moment. În aprilie 2018, a protestat alături de familie, prieteni şi sute de oameni simpli în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. „Împreună trebuie să tragem un semnal de alarmă faţă de sistemul nostru de sănătate, care, în timp, a ajuns la acest stadiu, să nu-ţi mai poată acorda ajutorul de care ai nevoie. În această situaţie sunt eu acum, dar mâine poate fi oricine, acesta este crudul adevăr, deşi nu mi-aş dori ca cineva să treacă prin ce trec eu acum. Cerem două lucruri simple, garantate de Constituţia României: dreptul la viaţă şi dreptul la sănătate. Eu unul am de gând să lupt până în ultima clipă“, spunea Călin, la protestul din luna aprilie.



Campania de strângere de fonduri lansată cu aceeaşi ocazie a avut un rezultat impresionant: în mai puţin de 24 de ore, românii au donat 200.000 de euro, bani destinaţi operaţiei tânărului în străinătate. Cu toate acestea, banii nu l-au ajutat în Europa. Chiar dacă putea plăti transplantul, clinicile l-au refuzat exclusiv din cauza lipsei unui acord clar cu Eurotransplant. Nimeni nu i-a respins cererea pe motiv că starea de sănătate ar fi fost prea gravă.



„Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul“



În cele din urmă, Călin Farcaş a reuşit să găsească o clinică din India care să-l primească, dar a fost prea târziu. Întocmirea actelor necesare şi găsirea unei aeronave dotată corespunzător care să-l transporte în India au durat prea mult. Călin a ajuns joi, 28 iunie, la Institutul Marius Nasta din Bucureşti, cu insuficienţă cardiacă. A fost internat la Terapie Intensivă.



„Cu greu reuşesc să mă mai ţin de la o zi la alta, să supravieţuiesc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-o mai dă ca să mă pot bucura de ea. Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul, deşi singurul impediment pe care îl am este un acord cu o clinică din Europa care să mă salveze. Este extrem de frustrant şi umilitor prin ce am putut să trec. Dacă eram membru al oricărui alt stat din Europa, eram salvat până acum. Nu doresc nimănui să treacă zilnic aproape razant pe lângă sfârşit“, a fost ultimul mesaj al lui Călin Farcaş, trimis apropiaţilor în seara zilei de vineri, 29 iunie.



Un singur transplant făcut în România



În România, sunt în acest moment 35 de persoane care aşteaptă un transplant pulmonar. Deşi Spitalul „Sfânta Maria“ din Bucureşti are acreditare pentru transplant de plămâni din 2016, prima intervenţie de acest fel a fost făcută abia în aprilie 2018.



Oficialii din sistemul de sănătate susţin că tânărul de 29 de ani nu s-a aflat niciodată pe lista de aşteptare de la „Sfânta Maria“, cu toate că el a fost supus unor investigaţii în spitalul bucureştean. „N-a vrut să se înscrie pe listă. Cei de la spital l-au văzut, au spus că nu se bagă pentru că acest caz este unul prea complex, pe lângă problema pulmonară avea şi o problemă cardiacă. Au dat negaţie pentru transplant şi i-au spus să urmeze căile legale pentru a beneficia de un transplant pulmonar în străinătate. Practic, s-a întocmit un dosar la Direcţia de Sănătate Publică şi s-au aşteptat oferte de la trei clinici din străinătate“, au declarat oficiali din Agenţia Naţională de Transplant pentru „Adevărul“.

Dosarul a fost depus la DSP Braşov în noiembrie 2017, când medicii de la Institutul Marius Nasta din Capitală, în grija cărora se afla pacientul, au constatat că tratamentul nu mai dă roade şi că doar un transplant de plămâni îi mai poate salva viaţa lui Călin Farcaş.



Acuzaţii grave făcute de medici



Dosarul a fost respins însă de Clinica AKH Viena. „Statul român a negociat pentru cinci intervenţii de transplant de plămâni în 2017 şi pentru alte cinci în 2018. Călin a fost pus pe lista de aşteptare pentru 2018 însă în ianuarie am primit o notificare de la AKH Viena care ne-a transmis că nu vor mai opera niciun pacient străin. Practic, în 2017, din cinci pacienţi au luat unul iar anul acesta nu au luat pe nimeni“, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



De cealaltă parte, acuzaţii grave vin dinspre Institutul Marius Nasta din Capitală, unde tânărul a murit în urma unui stop cardiorespirator: „Pacientul nu a fost acceptat de AKH Viena deoarece România nu este membru Eurotransplant“.



Medicii de la Marius Nasta susţin că s-a luat legătura cu alte două clinici, una din Hanovra şi o alta din Paris, pentru a-l transplanta pe tânăr. Acestea nici măcar nu au răspuns solicitărilor.

Ministrul Sănătăţii susţine că în India nu s-a pus nici măcar problema transplantului. „Pentru acest pacient nu s-a pus niciodată problema lipsei banilor. S-au făcut cereri pentru transport. India promisese o evaluare contra cost, nu un transplant. În orice caz, nici medicii şi nici Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă nu şi-au dat acordul pentru a-l transporta pe pacient“, a transmis Sorina Pintea.



Treburile câtorva „infractori cu talent“



Fostul ministru al sănătăţii, Vlad Voiculescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa sistemul sanitar românesc. „Călin a fost respins de AKH Viena nu datorită patologiei complexe, ci pentru faptul că era român, şi cu statul român există un anumit tip de «înţelegere». Ar putea fi numită la fel de bine şi «neînţelegere». Ministerul Sănătăţii are obligaţia să facă de urgenţă curăţenie în viermuiala de la Agenţia Naţională de Transplant şi să introducă România în Eurotransplant, chiar dacă asta o să strice treburile câtorva infractori cu talent şi titluri din transplantul românesc. Astea sunt momentele care ne amintesc tuturor că să fii român înseamnă şi să fii prizonier al incompetenţei statului român şi al nemerniciei reprezentanţilor lui. Astea sunt momentele care ne amintesc tuturor că să fii român înseamnă să rămâi din ce în ce mai des fără aer. Sau fără aer deloc... aşa cum l-au lăsat pe Călin“.