VIDEO Pompierul-erou care a salvat viaţa unui micuţ povesteşte despre ce a însemnat operaţiunea pentru el

„Daniel Crîşmaru este un erou pentru noi şi pentru copilul pe care l-a salvat”, relatează Inspectoratul General pentru situaţii de urgenţă (IGSU) pe pagina de Facebook.

„Primul val a luat căruţa. Al doilea val i-a răsturnat pe ei, pe familia din căruţă. Mama a luat primul copil şi l-a aruncat pe mal, ca să-l salveze. Al treilea val i-a luat pe părinţi şi pe ceilalţi copii. M-am gândit că ar fi putut fi copilul meu în situaţia asta. Am coborât în gârlă şi am decis să mă arunc în apă, să înot. Copilul era agăţat de scoarţa căruţei, acoperit de vreo 20 de cm de apă. Ţipa când m-a văzut: ”nenea, nu mă lăsa”. Mi-a zis că îl cheamă Săndel (...) Am rămas cu regret că nu puteam să îi salvez şi fratele, pentru că îl aveam pe Săndel în braţe”, a spus pompierul.

„Într-o clipă, a zărit chipul băieţelului, astupat de apă până la gât. Acesta rămăsese pe o insuliţă formată în mijlocul apei, agăţându-se de scoarţa de la căruţă şi strigând disperat după ajutor. Ajuns la copilaş, salvatorul l-a luat în braţe şi a stat alături de el până la sosirea echipajelor de salvatori, care i-au adus la mal în condiţii de siguranţă. În ochii eroului am citit o emoţie uriaşă când a relatat tragedia, dar totodată era încercat de tristeţe şi neputinţă pentru că nu a reuşit să îl salveze şi pe frăţiorul lui” (copilaşul care nu împlinise nici trei ani)” a arătat sublocotenentul Raluca Vasiloae.

