Variola maimuţei în România. Ziua şi cazul confirmat. Masca este obligatorie în caz de îmbolnăvire

Un al doilea caz de variola maimuţei a fost diagnosticat, ieri, în România. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinică medicală din Bucureşti săptămâna trecută, iar investigaţiile de laborator au confirmat că pacientul este infectat cu variola maimuţei. Starea bărbatului este bună şi acesta va rămâne în izolare.





„A fost declanşată ancheta epidemiologică pentru stabilirea contacţilor direcţi”, anunţă oficialii din minister. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au precizat că pacientul se află în izolare la domiciliu, dar nu au spus dacă acesta este un contact direct al primul caz anunţat cu o zi înainte.

Ce spune metodologia INSP

Metodologia Institutului Naţional de Sănătate Publică stabileşte principalele reguli în cazul pacienţilor diagnosticaţi sau cu probabilitate de a avea variola maimuţei. Cazul probabil, se spune în document, va fi izolat şi tratat dacă se confirmă într-un spital de boli infecţioase.





Cazul confirmat - dacă boala are o formă uşoară - are nevoie de izolare la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie, până ce crustele formate pe piele cad şi se regenerează ţesut sănătos. Pentru cazurile medii spre severe, recomandarea este de izolare în spital, cu posibilitatea externării la recomandarea medicului de boli infecţioase.

Mască peste gură şi nas, în cazul părăsirii locuinţei

Monitorizarea cazului confirmat, izolat la domiciliu, revine ca sarcină medicului de familie sau DSP-ului, dacă pacientul nu are medic de familie. Monitorizarea se face telefonic, pacientului fiindu-i permisă părăsirea temporară a locuinţei pentru a merge la programările medicale. În aceste condiţii, el trebuie să-şi acopere gura şi nasul cu o mască medicală, iar îmbrăcămintea trebuie aleasă astfel încât să-i acopere leziunile – pantaloni lungi şi bluză cu mâneci lungi. Pacienţilor li se recomandă să evite îmbrăţişările cu alte persoane, săruturile, contactul prelungit faţă în faţă în spaţii închise. În perioada izolării, pacienţii diagnosticaţi trebuie să practice abstinenţa sexuală. Direcţiile de Sănătate Publică sunt obligate să facă ancheta epidemiologică a cazurilor confirmate, identificând contacţii apropiaţi ai acestuia: partenerii sexuali, persoanele care trăiesc în aceeaşi gospodărie sau cu care utilizează în comun aceeaşi lenjerie de pat sau îmbrăcăminte.

Abstinenţă timp de 21 de zile

Contacţii apropiaţi identificaţi vor fi monitorizaţi timp de 21 de zile după ultima expunere, pentru febră şi celelalte simptome caracteristice bolii.

Contacţii la care apar simptome pe durata perioadei de supraveghere epidemiologică vor fi izolaţi în spitalele de boli infecţioase şi li se vor preleva probe biologice pentru stabilirea diagnosticului. Contactul cu simptome clinice va fi raportat imediat de către medicul de familie la DSP. Şi în cazul contacţilor este valabilă regula de a practica abstinenţa sexuală pentru o perioadă de cel puţin 21 de zile de la data ultimului contact cu cazul confirmat sau până când infecţia este exclusă. În această perioadă, contacţii apropiaţi trebuie să evite contactul fizic apropiat cu copiii mici, femeile însărcinate, vârstnici şi persoanele imuno-deprimate.

Animalele de companie care au avut contact cu un caz confirmat vor fi izolate pentru o perioadă de 21 de zile de la data ultimului contact cu cazul confirmat. De asemenea, contacţii apropiaţi ai unui caz de variola maimuţei trebuie amânaţi de la donarea de sânge, organe sau măduvă osoasă pentru cel puţin 21 de zile de la ultima zi de expunere.

Circa 1.200 de cazuri de infectări cu variola maimuţei au fost confirmate până acum în ţări non-endemice