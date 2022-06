Variola maimuţei se răspândeşte rapid în Europa. Când ajunge în România

Un total de 780 de cazuri de variola maimuţei au fost confirmate în laboratoare medicale din 27 de ţări non-endemice, a anunţat duminică Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care evaluează că riscul sanitar la nivel mondial în legătură cu această boală este „moderat”. Acest număr este fără îndoială subestimat, din cauza informaţiilor epidemiologice limitate, şi este foarte probabil ca alte ţări să identifice astfel de cazuri şi să existe „o nouă propagare a virusului”, au avertizat reprezentanţii OMS.

Ţările non-endemice în care au fost semnalate cele mai multe cazuri sunt Marea Britanie (207), Spania (156), Portugalia (138), Canada (58) şi Germania (57). În afara Europei şi a Americii de Nord, cazuri de variola maimuţei au fost raportate – câte unul de fiecare dată – în Argentina, Australia, Maroc şi Emiratele Arabe Unite. „Deşi riscul actual pentru sănătatea umană şi pentru publicul larg rămâne scăzut, riscul pentru sănătatea publică ar putea să crească, dacă acest virus exploatează oportunitatea de a se stabili în ţări non-endemice în calitate de agent patogen uman bine răspândit”, au declarat specialiştii de la OMS într-un raport care a actualizat situaţia sanitară creată la nivel global de această boală.

„OMS evaluează riscul la nivel mondial ca fiind moderat, ţinând cont că este pentru prima dată când cazuri numeroase şi focare de cazuri de variola maimuţei sunt raportate simultan în ţări non-endemice şi endemice”, au adăugat experţii de la OMS. În afara pacienţilor deja izolaţi, au fost raportate puţine spitalizări. Potrivit OMS, niciun deces nu a fost semnalat în ţările non-endemice, spre deosebire de cele endemice: Camerun, Republica Centrafricană, Congo-Brazzaville, Republica Democrată Congo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Gabon, Coasta de Fildeş şi Ghana, unde boala a fost depistată iniţial doar la animale. În primele şapte dintre aceste ţări africane, 66 de decese au fost raportate în decursul primelor cinci luni ale anului 2022.

Jurma: Autorităţile se fac că nu văd

Cercetătorul Octavian Jurma susţine că e numai o chestiune de timp momentul în care variola maimuţei va ajunge în România. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla la finalul verii. „Am aşteptat să văd dacă variola maimuţei se va stinge de la sine, cum se întâmplă de obicei. Din păcate, numărul de cazuri confirmate continuă să crească, la fel şi numărul de ţări unde este confirmată. Ca de obicei, autorităţile vor începe prin a nega problema şi a ne asigura că virusul nu va ajunge în România sau că sunt pregătite şi au de toate, tot aşa cum ne-au asigurat că nu vom avea varianta Alpha şi nu vom avea varianta Delta şi ne asigurau că s-a terminat pandemia de COVID-19 în România (pentru a doua oară). Este însă aproape o certitudine statistică că variolă maimuţei va ajunge în curând şi în România.

De fapt, având în vedere răspândirea comunitară în ţările cu mulţi români în diaspora, este foarte probabil că virusul circulă deja în România dar, ca de obicei, îl vom confirma abia atunci când va fi deja în circulaţie comunitară”, susţine cercetătorul pe Facebook.

Nu facem nimic pentru vaccinarea tinerilor

Medicul mai explică faptul că o parte a populaţiei este imunizată la variola maimuţei, dar că va fi necesară vaccinarea celor tineri şi autorităţile nu fac mare lucru în acest sens.





„Din fericire, vaccinul împotriva variolei umane este eficient în proporţie de 80% şi împotriva variolei maimuţei, iar efectul durează decenii. Aceasta înseamnă că cei vaccinaţi până în anii 1970 au încă imunitate bună şi e puţin probabil să facă boala. Am avea deci nevoie de câteva sute de mii de doze disponibile pentru a vaccina tinerii şi focarele dacă va fi nevoie. Noi am comandat doar 1.000 de doze pentru o ameninţare clară şi iminentă, însă am comandat milioane de doze de iodură de potasiu pentru o ameninţare ipotetică şi îndepărtată. Probabil că în acest moment, guvernul se teme mai tare de gura negaţionistilor decât de riscul neglijării acestei ameninţări. Alte ţări acţionează după ştiinţă, nu după propagandă antivaccinistă. Datorită potenţialului de armă biologică al variolei umane cu care variola maimuţei este înrudită, SUA menţin permanent un stoc de vaccin antivariolic suficient pentru a vaccina întreaga populaţie. Am fi putut avea o şansă să îl oprim dacă mentineam măcar măsurile de control epidemic la graniţa, însă la noi e liber să intri în ţară şi dacă eşti plin de bube şi îţi scuipi plămânii în faţa ofiţerului de frontieră”, a precizat cercetătorul.