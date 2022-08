Tanczos Barna: Peste 200 de intervenţii de alungare a urşilor, în ultimul an

"În ultima perioadă a crescut numărul atacurilor de urşi, care reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru locuitorii şi culturile agricole din multe localităţi. Astăzi, în colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita, am discutat la Sândominic cu primarii din judeţ şi reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare despre problemele legate de urşi. A trecut un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, prin care am reglementat intervenţia imediată împotriva urşilor periculoşi pentru a proteja viaţa umană. Au avut loc peste 200 de intervenţii, marea majoritate constând în alungarea ursului. Ministerul Mediului a plătit săptămâna aceasta primăriilor peste 1.200.000 de lei compensaţii pentru a acoperi costurile cu permanenţa şi intervenţia. De la începutul lunii iulie este în vigoare şi legea care a extins intervenţia imediată împotriva urşilor periculoşi şi în extravilanul localităţilor", a scris oficialul, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul de resort a precizat că protecţia oamenilor şi a bunurilor acestora reprezintă o prioritate pentru autorităţi şi, în acest sens, "simplificăm procedura pentru acordarea derogărilor de intervenţie în cazurile în care viaţa umană este în pericol".

"Pe lângă măsurile imediate, continuăm să lucrăm pentru a reduce conflictele om-urs. Anul acesta am adoptat, pentru prima dată, cote de prevenţie, urmând ca până în primăvară să se finalizeze recensământul populaţiei de urşi, pe baza căruia putem îmbunătăţi gestionarea populaţiei. Ajutăm fermierii cu garduri electrice şi pedepsim pe cei care încalcă legea. Înăsprim pedepsele pentru hrănirea urşilor şi pregătim pedepse mai dure, inclusiv confiscarea, pentru cei care intră neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop", a subliniat Tanczos, citat de agerpres.ro.

Schimbarea legislaţiei

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 21 iulie 2021, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţie pentru specia urs brun.

La jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Camera Deputaţilor, ca for decizional, a votat favorabil proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Pe 10 ianuarie 2022, preşedintele Klaus Iohannis a trimis, spre reexaminare, actul normativ şi a indicat faptul că, prin legea de aprobare a Ordonanţei, Parlamentul a eliminat sintagma "în intravilanul localităţilor" atât din titlul, cât şi din cuprinsul acesteia, lărgind astfel sfera de aplicare a metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun atât pentru intravilanul, cât şi pentru extravilanul localităţilor.

La distanţă de şase luni, pe data de 6 iulie, şeful statului a promulgat legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind metodele de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.