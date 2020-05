Starea de Alertă a adus anarhia în toată România peste weekend: relaxare şi inconştienţă

Mii de români au stat sâmbătă şi duminică înghesuiţi, cu ignorarea oricăror reguli de distanţare socială, la cozi de câţiva kilometri în punctele de trecere a frontierei din vestul ţării în contextul în care, odată cu intrarea în starea de alertă, aceştia nu mai intră automat în carantină instituţionalizată. Asta în timp ce, sâmbătă noaptea, în Herăstrău, zeci de tineri au luat parte la o petrecere ad hoc în faţa unei terase , cu ignorarea evidentă a restricţiilor de distanţare socială, poliţiştii veniţi la faţa locului neavând altă opţiune decât să-i roage să nu staţioneze. Iar în Piaţa Victoriei, vineri şi sâmbătă, câteva zeci de persoane, care nu cred în realitatea acestei pandemii – covidioţi, aşa cum au fost ei catalogaţi, au protestat , deşi organizarea unor astfel de manifestări sunt direct interzise prin ordonanţa de instaurare a stării de alertă.

Tot acest peisaj semi-anarhic a fost posibil în contextul în care Camera Deputaţilor a votat abia miercuri seară legea privind starea de alertă, ceea ce a însemnat că definirea contravenţiilor şi amenzile contravenţionale aferente nu au intrat în vigoare decât începând de astăzi. De altfel, în hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) prin care au fost impuse noile restricţii valabile pe perioada stării de alertă nu au fost prevăzute amenzi sau alte sancţiuni pentru nerespectarea acestora.

Cozi de kilometri la vămile din vestul ţării

Cozi de mai mulţi kilometri s-au format sâmbătă şi duminică la punctele de frontieră din vestul ţării, după ce Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) a decis ca, din 15 mai, românii care intră în ţară să nu mai fie trimişi în carantină instituţionalizată, având doar obligaţia izolării la domiciliu, împreună cu familiile lor. Sâmbătă, la Vama Nădlac, oamenii au fost nevoiţi să aştepte câte cinci ore, iar coloanele de maşini au depăşit 6 km, în condiţiile în care toate persoanele care intră sau ies din ţară sunt verificate epidemiologic.

Deschiderea Vămii Nădlac II, dar şi a punctului de frontieră Borş, nu a reuşit să reducă gradul de aglomeraţie, sâmbătă, 10.000 de români intrând în ţară pe la aceste puncte de trecere. Duminică, situaţia a continuat să se agraveze, oamenii având de aşteptat şi câte opt ore la cozi ce se întindeau pe sute de metri la aceleaşi puncte de trecere a frontierei.

La Nădlac, jandarmii au intervenit încercând, prin instalarea unor garduri metalice, să evite haosul format din sutele de oameni îmbulziţi, oferindu-le şi măşti de protecţie acestora. Reprezentanţii poliţiştilor au criticat faptul că poliţiştii de frontieră care „nu ies din ghişeele de control cu orele” sunt întâmpinaţi de către românii veniţi din diaspora cu mesajul „Hoţii! Hoţii”.

Da, colegii noştri sunt hoţi pentru că sunt în prima linie şi riscă să fie infectaţi cu virusul COVID-19, sunt hoţi pentru că timp de 12 ore nu apucă să meargă să ia masa pentru ca pasagerii să beneficieze de formalităţile de intrare în ţară şi sunt hoţi pentru că zilnic sunt huiduiţi de cetăţenii care au doar drepturi. Nu vrem să ne gândim nicio secundă la riscul epidemiologic care s-a creat în punctele de trecere a frontierei din vestul ţării unde nu se respectă distanţarea socială, cetăţenii îmbulzindu-se la cozi incomensurabile, avertizează sindicatul Europol.

La rândul lor, medicii avertizează că întoarcerea în ţară a atâtor români care stau înghesuiţi în vamă înseamnă un risc epidemiologic mare, situaţii precum cea din Suceava sau Bucureşti putând să se repete oricând. „Au apărut în aceleaşi condiţii, un număr mic de îmbolnăviri care au avut un efect de domino apoi. E păcat, pentru că epidemiologic situaţia era sub control, iar astfel de situaţii pot să complice mult de tot lucrurile. Acolo, la frontieră, nu se respectă mai nimic din ce ar trebui, distanţare socială nu, masca nu e sau nu e purtată corect, regulile de igienă probabil că nu ai cum. Astfel de lucruri nu ar trebui să existe”, a declarat Adrian Marinescu, medic specialist în cadrul Institutului Matei Balş din Capitală.

Relaxare şi inconştienţă: petrecere în aer liber în Herăstrău

La doar 24 de ore de la „relaxare”, câteva sute de tineri din Bucureşti au ignorat total orice regulă de distanţare socială la o adevărată petrecere în aer liber, desfăşurată sâmbătă seara în Parcul Herăstrău din Capitală. În grupuri mai mari sau mai mici, au glumit, au stat pe iarbă sau au dansat pe asfalt până aproape de miezul nopţii. Un DJ a întreţinut atmosfera, iar mâncarea şi băutura au fost asigurate de câteva restaurante din zonă, care au vândut „la pachet”, pentru a respecta legea. Din înregistrările video apărute în spaţiul public se putea observa că aproape nimeni nu purta masca de protecţie. Primarul Capitalei a criticat această petrecere ad hoc, iar viceprimarul Aurelian Bădulescu a anunţat că, în cazul a două societăţi, le-a fost suspendată autorizaţia de funcţionare pentru terase pe perioada stării de alertă.

„Le-am suspendat autorizaţia de funcţionare pentru terasă, deci nu mai pot desfăşura activităţi afară din restaurant, ca să nu mai spună că dânşii au vândut take away. Ce take away? Ele nu sunt autorizate să vândă mâncare la pachet. Aceste două localuri sunt autorizate pentru vânzarea de alimente în salon sau pe terasă”, a spus viceprimarul. „Ceea ce am avut sâmbătă seară a fost conceptul ăla tipic de descurcăreţ în fentarea legii, şi Literaş din Ţăndărei şi Spartacus din Rahova au ascultat muzică tehno în Herăstrău. Asta avem. Aceeaşi poveste”, a declarat sociologul Gelu Duminică, făcând trimitere la petrecerile din comunităţile de romi din zilele de Paşte, organizate tot prin nerespectarea legii.

Miting chiar în faţa Guvernului

De altfel, vineri şi sâmbătă, în directă sfidare a legii, peste o sută de persoane ce neagă realitatea pandemiei noului coronavirus au protestat în Piaţa Victoriei cerând autorităţilor să prezinte „dovezile cazurilor de coronavirus care stau la baza statisticilor oficiale precum şi dovezi cu privire la veridicitatea deceselor de C0V1D-I9”.

Printre protestatari s-a aflat şi Viorel Cataramă, în fapt vicepreşedintele Crucii Roşii din România, dar şi fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat pentru corupţie. Jandarmii au încercat să-i determine pe cei prezenţi măcar să păstreze distanţa între ei. „Au apărut astfel de demonstranţi şi în Germania şi în alte părţi. Oameni care s-au ghidat după reţelele de socializare, după manipulare şi dezinformare, după oameni care veneau şi ziceau că ei pot dovedi că e o conspiraţie mondială şi nu există virus. Din păcate, ştirea zilei este că există virus, că este periculos şi că, dacă ne jucăm cu această situaţie, se întoarce împotriva noastră. Tot ce am muncit împreună o să pierdem în următoarea perioadă”, a declarat Raed Arafat.

Ce presupune Starea de Alertă

Toate în condiţiile în care, joi seară, autorităţile au anunţat instituirea, pentru o perioadă de 30 de zile, a Stării de Alertă pe teritoriul României. Astfel, începând cu 15 mai, a devenit obligatorie purtarea măştii de protecţie, care să acopere atât gura, cât şi nasul, în spaţiile închise şi în mijloacele de transport în comun, instituţiile şi operatorii economici au obligaţia de a asigura triajul epidemiologic, constând în controlul temperaturii, pentru angajaţii obligaţi să se prezinte la locul de muncă. Instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul sunt obligate să asigure o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate, şi de asemenea să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 grade Celsius.

Organizarea şi desfăşurarea mitingurilor, demonstraţii sau concerte în spaţii deschise rămâne interzisă, iar restaurantele şi terasele rămân închise în continuare. În plus, zborurile din şi spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Iran au rămas suspendate până la finalul lunii mai. Intrarea în ţară a persoanelor de altă naţionalitate este în continuare interzisă, însă pentru românii sosiţi a fost ridicată măsura carantinării instituţionalizate, aceştia având obligaţia de a se izola la domiciliu. Doar cei care nu respectă această izolare sunt trimişi în carantină.

În ceea ce priveşte activitatea unităţilor sanitare, s-a decis reluarea asigurării asistenţei medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au potenţial de agravare, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare.

De asemenea, deplasarea în afara localităţii de domiciliu sau a zonei metropolitane este interzisă cu excepţia a 11 cazuri, când trebuie completată o nouă declaraţie pe proprie răspundere. Astfel, este permisă deplasarea în:

1. interes profesional, inclusiv între locuinţă şi locul de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

2. în scop umanitar sau de voluntariat;

3. realizarea de activităţi agricole;

4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli.

5. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;

6. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

7. asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

8. activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;

9. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;

10. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

11. alte motive justificate (precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere; asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi; deces al unui membru de familie).

Nerespectarea acestor restricţii se pedepseşte cu amenzi între 500 şi 2.500 de lei pentru persoane fizice, şi până la 15.000 pentru agenţii comerciali. Autorităţile vor putea aplica aceste amenzi începând de astăzi, 18 mai, atunci când intră în vigoare legea votată de Parlament.

5.877 de cazuri active de îmbolnăvire cu noul coronavirus înregistrează ţara noastră

România continuă pe panta descendentă, doar 167 de cazuri noi în 24 de ore

Evoluţia epidemiologică din ţara noastră s-a menţinut în continuare pe o pantă uşor descendentă după ce în ultimele 24 de ore au fost raportate doar 167 de cazuri noi de îmbolnăvire, ducând bilanţul total al cazurilor la 16.871. Numărul persoanelor vindecate a înregistrat o creştere mai mare, ajungând la 9.890. Din păcate, bilanţul total al deceselor a trecut de 1.100, ajungând la 1.104.