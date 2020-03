Solidaritate în vremea coronavirusului: vedete, companii şi ONG-uri donează către sistemul medical

Mai multe persoane publice, firme şi organizaţii au anunţat că donează bani sau fac demersuri pentru a ajuta autorităţile medicale să facă faţă eforturilor împotriva pandemiei de Covid-19. Miercuri seara, marii retaileri Kaufland România şi Lidl România au anunţat că donează 100.000 de bucăţi de recoltoare pentru exudat nazal şi faringian, necesare pentru realizarea testelor de diagnostic molecular (Real Time PCR), o primă tranşă fiind deja livrată. „Primele 30.000 de recoltoare se află în prezent în depozitele SC Unifarm SA şi urmează să fie distribuite direcţiilor de sănătate publică din teritoriu şi Bucureşti. Conform dispoziţiilor ministrului Sănătăţii, un număr de 25.000 dintre exudatele primite vor fi distribuite la direcţiile de sănătate publică pentru utilizarea in anchetele epidemiologice demarate, alte 5.000 vor rămâne la Unifarm SA ca stoc strategic", a declarat Adrian Ionel, director UNIFARM SA.

Gigi Becali plăteşte producerea de măşti

Şi patronul FCSB, Gigi Becali, spune că a făcut o donaţie considerabilă Institutului „Matei Balş”, în plină pandemie de coronavirus: „Am donat ce mi s-a cerut. Au fost liste cu mai multe lucruri... televizoare, camere video, mese, scaune, paturi, calculatoare, mai multe lucruri (...) ", a spus Gigi Becali, care a mai adăugat că a cerut unei fabrici de textile din România să oprească orice producţie şi să confecţioneze măşti, pe care le va cumpăra şi le da distribui personalului medical.

La rândul ei, Organizaţia „Dăruieşte Viaţă”, care a lansat construcţia primului spital românesc făcut cu bani donaţi de cetăţeni şi companii, a anunţat că se implică în lupta împotriva Covid-19, lansând o campanie de strângere de fonduri care vor fi donate autorităţilor medicale, pentru „a ajuta personalul medical din prima linie să lupte cu COVID-19”. Oamenii pot dona 2 euro prin SMS, iar banii vor fi folosiţi „pentru achiziţia de echipamente de protecţie, echipamente şi aparatură medicală pentru spitalele de boli infecţioase şi spitalele de urgenţă din ţară”, a anunţat asociaţia „Dăruieşte Viaţă”. Banca Transilvania a anunţat că donează 300.000 de euro pentru achiziţia de aparate de ventilaţie şi echipamente de protecţie pentru spitale. De asemenea, Mastercard a anunţat că donează 100.000 de euro pentru cumpărarea de echipamente de prevenţie şi tratare a Covid-19.

Mobilizare generală

La Sibiu are loc un efort de strângere de fonduri pentru Spitalul Judeţean Sibiu. Până acum, pe site-ul maratonsibiu.ro s-au strâns peste 200.000 de lei donaţi de cetăţeni şi mai multe firme sau organizaţii care dau bani şi echipamente către spital. Alte companii au anunţat eforturi pe cont propriu, direcţionând bani către spitale. OMV Petrom a anunţat că donează un milion de euro pentru Crucea Roşie din România, pentru a cumpăra echipamente de testare şi diagnosticare rapidă a infecţiei cu noul coronavirus. De asemenea, firma de cosmetice Avon România a anunţat că donează 1,7 tone de produse de igienă precum săpun lichid sau gel de duş, pentru centrele de carantină din Bucureşti. Compania va dona bani şi pentru achiziţia de teste pentru Covid-19, la Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Paraschiva” din Iaşi.

Aqua Carpatica a anunţat că donează apă la spitalele de boli infecţioase din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Târgu-Mureş, Craiova, Constanţa şi Iaşi. De asemenea, compania va mai dona 50.000 de măşti de protecţie, 50.000 de mănuşi şi 50.000 de botoşi de protecţie pentru personalul medical.

Şi lanţul de magazine Profi a anunţat că donează 1 milion de lei pentru dotarea secţiilor de Terapie Intensivă din spitale.

Donaţii din lumea tenisului

Din lumea sportului, Simona Halep a anunţat că a donat o sumă de bani către autorităţile medicale din Bucureşti şi Constanţa. La rândul ei, Bianca Andreescu, jucătoare de tenis de origine română, a anunţat şi ea că organizează o campanie de strângere de fonduri, scoţând la licitaţie o rachetă de tenis cu autograful ei. Banii urmează să fie donaţi către fondul organizaţiei non-profit CDP, pentru a fi folosiţi în eforturile împotriva pandemiei.

Solidaritate pe timp de criză în lupta împotriva COVID-19

BOTOŞANI. Ameninţarea COVID-19 i-a învăţat pe oameni lecţia solidarităţii. Simona Maxim conduce un mic atelier de croitorie şi a început să facă, gratis, măşti pentru spital, ajutată de o prietenă. Un francez, Gerard Losson, patronul unei fabrici de confecţii de lux, a oferit 10.000 de măşti spitalului. Totodată, angajaţii de la spital au început să coasă la maşină măşti din tifon. Vlad Plăcintă, un tânăr din Boscoteni, care a înfiinţat Asociaţia „Salvează o inimă“, a demarat campania „Stop COVID-19“, reuşind să strângă bani pentru aparatul pentru testarea persoanelor suspectate de infectare cu COVID-19. „În acest moment, fiecare cetăţean poate face diferenţa. Este momentul să contribuim fiecare pentru binele tuturor“, a precizat Vlad. Alte ONG-uri s-au implicat în furnizarea de alimente şi medicamente bătrânilor care au ales autoizolarea.

BIHOR O tânără din Oradea, Lăcrimioara Doseanu, face şi donează măşti de protecţie în atelierul de croitorie în care, până recent, crea rochii pentru ocazii speciale. Ea va dona toate măştile. „Sunt măşti reutilizabile, realizate din materiale textile speciale, care se pot steriliza, spăla la peste 60 de grade“, spune ea. Un grup de liceeni va face cumpărături pentru bătrâni.

OLT Aproximativ 1.500 măşti din bumbac, lavabile, dar şi echipament medical, sunt produse zilnic şi oferite gratuit de firma unei senatoare.

CARAŞ-SEVERIN Mai mulţi taximetrişti din Drobeta-Turnu Severin oferă transport gratuit cadrelor din Spitalul Judeţean de Urgenţă.

CONSTANŢA Asociaţia „Dăruieşte Aripi“ a cumpărat pentru Infecţioase echipamente de protecţie, materiale sanitare, aeroterme, saci speciali, pubele etc. Mrini Eye Hospital a instalat în curtea spitalului o clinică mobilă pentru triajul pacienţilor. Câţiva antreprenori din construcţii, reuniţi în Asociaţia pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Dobrogea, au pornit o acţiune de dezinsecţie a locurilor cu risc – precum rampe de gunoi şi de marfă, containere din pieţe, străzi. Duba anti-coronavirus echipată de ei pentru o săptămână a primit o donaţie de 40.000 lei din partea producătorului de BCA Celco, care permite prelungirea intervenţiei cu încă 10 zile.

REŞIŢA Peste 100.000 de lei au fost adunaţi, în numai câteva zile, în urma unei campanii demarate de Fundaţia Comunitară Banatul Montan pentru strângerea de fonduri necesare spitalului din Reşiţa. „Pot să spun că mobilizarea a fost impresionantă. Luni aveam deja 32.000 de lei strânşi. Am şi găsit rapid primii furnizori şi am făcut o primă comandă de aparatură, care a ajuns deja ieri. Am comandat luni, în valoare de 48.000 de lei pentru că am simţit că o să se strângă toată valoarea pe care noi am cerut-o. În momentul de faţă avem, până la ora asta, 66.500 din donaţii făcute prin campania online şi mai avem nişte contracte de sponsorizare şi vom depăşi suma pe care ne-am propus să o strângem, probabil o să ajungem cam la 100 de mii de lei”, a declarat Răzvan Todor, directorul executiv al Fundaţiei Comunitar Banatul Montan.

În total, peste 450 de persoane au donat sume cuprinse între 25 şi 500 de lei. Cu banii care s-au adunat în plus, cei de la Fundaţia Comunitară Banatul Montan vor face un fond de urgenţă şi, după discuţiile pe care le vor avea cu medicii, vor stabili exact pentru ce se folosesc.