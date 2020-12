Sărăcie de lux. Cum îşi bat joc guvernanţii de bătrânii sărmani: 6 lei pe zi la 5 stele

Programul guvernamental intrat în vigoare în luna iulie vizează, conform OUG 174/2020, pensionarii de peste 75 de ani, cu un venit lunar mai mic sau egal cu 800 de lei, precum şi persoanele fără adăpost. Aceştia primesc de la primărie un card alimentat lunar cu suma de 180 de lei. Banii nu pot fi extraşi din cont, ci pot fi cheltuiţi exclusiv pentru hrană caldă în restaurantele înscrise în program. În plus, suma maximă ce poate fi cheltuită într-o singură zi de către un beneficiar nu poate depăşi 40 de lei.

În judeţul Prahova, autorităţile au identificat aproape 7.000 de persoane care se încadrează în limitele impuse de Programul „Mese calde”, cei mai mulţi fiind pensionari care locuiesc în mediul rural. Pentru a putea mânca o ciorbă caldă la prânz, oamenii ar trebui să se deplaseze zeci de kilometri fie la Ploieşti, fie în alt mare oraş unde se află restaurantele agreate.

Fără restaurant în comună cardul devine inutil

În comuna Ciorani, aflată la o distanţă de 40 de kilometri de Ploieşti, sunt aproape 200 de pensionari care se încadrează în acest program, numai că în comună nu funcţionează niciun restaurant, iar cardul de masă devine inutil. Un drum cu transportul în comun până la Ploieşti costă 9 lei, cu 3 lei mai mult decât valoarea zilnică a tichetului pentru mâncare.

În aceeaşi situaţie se află şi săracii din comuna Proviţa de Sus. Edilul Ovidiu Movileanu spune că serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei a identificat 25 de persoane care vor primi tichetul de masă caldă. Banii au intrat deja pe card pentru două luni, iar acum primăria trebuie să identifice un restaurant în cel mai apropiat oraş care să fie înscris în program.

„Am găsit o shaormerie din Câmpina, pentru că la noi în comună nu funcţionează niciun restaurant. Să vorbim cu ei, poate vor fi de acord să aducă mâncarea oamenilor acasă, altfel nu văd cum”, spune Ovidiu Movileanu, primarul din Proviţa de Sus.

Nu doar în comunele izolate tichetele pentru hrană caldă sunt inutile. În Comarnic, primăria a identificat 105 pensionari cu venituri mici care s-ar putea încadra să primească ajutorul de 6 lei pe zi, doar că nici în acest oraş cardurile nu pot fi folosite.

„În Comarnic nu funcţionează niciun restaurant care să aibă contract cu SODEXO şi chiar dacă ar avea, vorbim despre oameni în vârstă, unii bolnavi, care nu se pot deplasa până în centru. Vedem ce variante am putea găsi”, a declarat Sorin Popa, primarul oraşului Comarnic.

Restaurante de „fiţe”, beneficiari puţini

La Azuga, situaţia este exact pe dos. Sunt opt restaurante agreate care pot oferi masă caldă sărmanilor în vârstă, doar că nu prea există beneficiari. Mircea Arieşean, adminstratorul public al oraşului Azuga, a precizat că serviciul de asistenţă socială al primăriei a identificat şase persoane care se încadrează în cerinţele programului social, doar că între timp una a decedat, iar alta nu mai locuieşte în oraş. Reprezentanţii administraţiei locale au luat totuşi legătura cu una dintre pensiunile agreate şi care a acceptat să distribuie mâncarea oamenilor acasă.

Restaurantul "Lux Garden" din Azuga, printre cele aprobate să asigure mese calde persoanelor fără adăpost foto: Facebook

„Unde aflăm că există un bătrân mergem şi îi ducem mâncare acasă. Am contactat persoanele respective şi am făcut un meniu care să se încadreze în suma de 40 de lei. Le oferim ciorbiţă, felul doi şi le mai punem câteva alimente ca să acopere suma. Până acum am luat legătura cu două persoane cărora am început să le ducem mâncare încă de săptămâna trecută”, a precizat administratorul pensiunii Elemar, din Azuga.

Dacă vor cheltui 40 de lei pe zi, pensionarii cu venituri mici vor beneficia de masă caldă de patru ori pe lună.

Reprezentanţii Prefecturii Prahova au precizat că în judeţ sunt 6.962 de persoane care beneficiază de acest program social. Primăriile au obligaţia să ofere oamenilor cardul, dar şi să identifice operatorii economici înscrişi în program care să accepte să aducă hrana caldă la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.

Pot participa la programul guvernamental „Masă Caldă„ doar restaurantele care au contract cu SODEXO, societatea care emite cardul. Oamenii ar trebui să verifice pe site-ul oficial al acesteia restaurantul cel mai apropiat de domiciliul lor unde-şi pot cheltui cei şase lei primiţi zilnic.

Cabana Schiori (Sinaia), e la doi paşi de Palatul Peleş şi este printre cele mai exclusiviste pensiuni din Sinaia, foto: Facebook

Conform cardsodexo.ro, pe lista restaurantelor care oferă masă caldă bătrânilor săraci din Prahova în baza tichetelor se află lanţuri de restaurante de tip fast food, Pizza HUT, KFC, Mesopotamia care au reprezentanţe doar în marile oraşe, reşedinţă de judeţ. Sunt incluse în program inclusiv restaurante de patru şi cinci stele din Sinaia şi Azuga, celebre pentru petrecerile organizate pe vremuri de politicieni, unde cu şase lei nu poţi cumpăra nici măcar un ceai şi chiar un restaurant care se află la Cota 1400 din Sinaia, unde un bătrân de 75 de ani puţin probabil să urce în fiecare zi.

Pensiuni şi hoteluri din staţiuni turistice şi în Bihor

Situaţia este similară şi în judeţul Bihor, unde partenerii trecuţi pe lista distribuită odată cu cardul sunt, în mare parte, restaurante de „fiţe” ori pensiuni şi hoteluri din staţiuni turistice.

În ultimele săptămâni, Prefectura Bihor a distribuit, prin primăriile din judeţ, peste 5.100 de carduri cu o valoare de 180 lei pe lună pentru persoanele de peste 75 ani cu venituri reduse şi pentru cele fără adăpost. Teoretic, din banii încărcaţi pe card acestea ar trebui să îşi poată asigura o dată la câteva zile o masă caldă într-una dintre unităţile partenere.

Hotelul Cristalin din satul de vacanţă Vârtop ar trebui să asigure masă caldă pentru săracii judeţului. Patronul nu ştie nimic, foto: Facebook

OUG 174/2020 prevede că cei care nu se pot deplasa şi îndeplinesc condiţiile de acordare a cardurilor sociale vor primi mesele calde direct acasă, iar ceilalţi se prezintă la unităţile de pe listă, cu actul de identitate, mai puţin persoanele fără adăpost, care nu sunt obligate să prezinte actul de identitate la folosirea tichetelor.

Un prânz de lux

Şansele ca sărmanii Bihorului să beneficieze de pe urma acestor tichete sociale sunt reduse. Cel puţin în prezent, iar asta fiindcă pe lista partenerilor se numără unităţi cu ştaif precum Allegria, Crinul Alb, Casa Piraţilor, fast-food-uri gen KFC sau pizzerii, cum e Pizza Hut, Mamma Mia sau Due Fratelli, (unde preţul unei pizza începe de la 20 lei) sau restaurante din resorturi de lux cum este Camelot sau unele situate în staţiuni turistice (Stâna de Vale, Vârtop, Băile Felix) unde săracii şi-ar cheltui toţi banii pe două-trei mese într-o singură lună.

Restaurantul Allegria este printre cele mai bine cotate din oraş. În meniu are şi o variantă de "Meniul zilei", la 15 lei, de două ori mai scump decât suma alocată pe cardurile sociale. În plus, nu asigură transport decât în oraş, foto: ebihoreanul.ro

Meniurile zilei, la mai toate restaurantele, sunt între 15 şi 25 lei, însă la Allegria, de pildă, un fel principal (un piept de pui la grătar cu garnitură de orez) ajunge să coste 35 lei, în timp ce alte feluri pot ajunge chiar şi la 50-60 lei. În plus, guvernanţii n-au luat în calcul că un bătrân din localităţile situate în capătul judeţului care ar veni la Oradea pentru un meniu la KFC ar da mai mult pe transport decât pe mâncare. În localitatea Cărpinet, de pildă, situat în Munţii Apuseni, la aproape 100 kilometri de Oradea, sunt 71 de beneficiari care n-au nicio şansă să îşi poată folosi cardurile, căci la Oradea nu vin pentru un prânz, iar alţi parteneri mai apropiaţi sunt în vârf de munte, în satele de vacanţă Vârtop sau Stâna de Vale.

Culmea este că unii dintre parteneri nici nu pot asigura astfel de servicii, cum e cazul proprietarului Pensiunii Cristalin, din Vârtop. „Eu nici nu am ştiut că sunt pe acea listă. Probabil m-au pus direct, pentru că sunt partener pentru tichetele de vacanţă. Până în primăvară, eu nu cobor din staţiune, nu am cum să mă organizez”, a declarat acesta pentru „Adevărul”.

„Lista este dinamică”

Directorul Cancelariei Prefectului Bihor, Ligia Oală, admite că sunt probleme, însă doar pentru că programul este la început. „La Tinca este un caz fericit, am găsit o firmă interesată, căreia i-am oferit informaţii privind procedura de afiliere, iar acum este partener şi poate livra la domiciliu mese calde în două, chiar trei UAT”, explică Ligia Oală.

Lista partenerilor este, spune tot ea, “dinamică”, în sensul că sunt “tot mai mulţi operatori economici de pe raza judeţului în proces de afiliere”.

Până să se rezolve situaţia, însă, săracii judeţului nu au decât restaurantele din lista iniţială şi, deci, decât să-şi cheltuie banii pentru transport, preferă să rămână acasă flămânzi.

