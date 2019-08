Rezultate Loto 6/49 de duminică, 25 august. Report de 3 milioane de euro la tragerea Joker. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase duminică, 25 august 2019:







Loto 6/49





36 29 2 28 16 34



Joker

17 14 37 41 26 + 7

Loto 5/40

18 29 21 35 36 2

Noroc

0 8 7 3 9 2 7

Super noroc

5 9 4 3 8 6

Noroc plus

3 2 9 2 2 3





La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,24 milioane lei (aprox. 900.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,93 milioane lei (peste 620.000 euro).





La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,53 milioane lei (peste 3,07 milioane euro), in timp ce reportul categoriei a II-a este este de aprox. 35.000 lei.





La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27.000 lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 36.800 lei.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: