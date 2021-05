Raed Arafat: Noi nu împărţim populaţia în vaccinată sau nevaccinată. Nu vrei să te vaccinezi, te testezi, deci ai alternativă

Întrebat dacă i se pare corectă divizarea societăţii între vaccinaţi şi nevaccinaţi în ceea ce priveşte accesul la restaurante sau evenimente culturale, Arafat a răspuns: "Acum noi vorbim de evenimentele test sau pilot, care sunt peste capacităţile maxime stabilite prin incidenţe, deci la acest moment, când ai incidenţa sub 1,5 şi funcţionează la 50% capacitatea, acolo nu este divizat nimic", potrivit News.ro.

"Când creşti capacitatea, trebuie să se asiguri, la acest moment, cel puţin, să fim siguri că persoanele care sunt acolo nu reprezintă risc unul pentru celălalt şi atunci se cere acest test de vaccinare sau test PCR, aşa că noi nu împărţim populaţia în vaccinată sau nevaccinată, vaccinată sau testată sau populaţie care a avut boală în ultimele 90 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile. Nu vrei să te vaccinezi, te testezi, deci ai alternativa, deci nu putem spune că noi forţăm populaţia să vină doar vaccinată", a explicat el.

De altfel premierul Florin Ciţu a afirmat , miercuri, că este necesară motivarea populaţiei să se vaccineze, iar oferirea de facilităţi pentru cei care o fac i se pare normală, întrebat dacă nu e vorba despre distriminare atunci când se facă facilităţi pentru cei vaccinaţi.

„Eu am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propunerile. Există un mod de a motiva populaţia, fiecare ţară are propriul mod de a motiva populaţia. Dacă Germania are beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că şi pentru noi este ok. Este singura soluţie pentru a scăpa de pandemie”, a declarat şeful Guvernului.