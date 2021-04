Psihiatru: Dacă pandemia va continua, şi noi vom continua să suferim. Să îndurăm. Şi, unii, să moară

În ritmul actual de vaccinare, România va atinge procentul de imunizare de 70% abia în luna februarie 2021.

Pandemia nu poate fi oprită decât prin vaccinare. Acesta este avertismentul doctorului Emilian Imbri, fostul manager al Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babeş” din Capitală.

„Pentru cei aflaţi în zone rurale este foarte greu de găsit o motivaţie, pentru că dumnealor – iar acum fac o glumă – au «renunţat» demult la cluburile de fiţe, la terasele din oraşe, nu îi tentează foarte mult nici muntele, nici marea, pentru că mulţi dintre ei poate nu au fost niciodată. Şi atunci aş putea să le spun să se vaccineze, ca după ce se vaccinează să transmită ei copiilor şi nepoţilor mesajul: dragi copii, dragi nepoţi, ştim că pentru a ne proteja nu prea veniţi să ne vedeţi, ca să nu ne aduceţi cumva virusul. Vă asigurăm că ne-am vaccinat, că suntem protejaţi şi rupeţi-vă un weekend de la cluburi, de la mare, de la munte şi veniţi să petrecem în livadă la un grătar cu familia. Cred că asta ar fi o motivaţie care ar putea să prindă: nu vă fie teamă că ne-aţi putea pune în pericol, noi ne-am vaccinat tocmai ca să puteţi veni, să fim împreună un weekend, un Paşte, un Crăciun. Foarte mulţi sunt singuri pentru că copiii lor au plecat la muncă în alte ţări. E şi mai mare spaima celor care vin din altă ţară, pentru că fie nimeresc direct în carantină, fie pentru că ştiu ce se întâmplă în ţara unde lucrează şi le e teamă de ce le-ar putea aduce bătrânilor de acasă. Dacă ar şti că oamenii ăştia sunt vaccinaţi, poate ar avea un plus de siguranţă”, a explicat doctorul Emilian Imbri pentru „Adevărul“.

Medicul arată că, în ritmul actual, România va atinge pragul de imunizare de 70% abia în luna februarie a anului viitor.

„Dacă reuşim până la sfârşitul lunii iunie să atingem ceea ce şi-a propus premierul, adică 5 milioane de oameni din România, abia dacă ajungem la un 25-30% din populaţia ţării, ştiind clar de la epidemiologi că abia de la 60% încolo ne putem simţi mai în siguranţă sau mai liniştiţi. Aşa cum am mai zis – fără să fie o certitudine, am zis pe calculele pe care le-am avut la dispoziţie – abia prin februarie anul viitor am reuşi (n.r. – să ajungem la 70%) dacă menţinem ritmul ăsta şi dacă există şi dorinţa populaţiei să se vaccineze”, a mai spus dr. Emilian Imbri.

Imunizarea prin vaccin poate dura până la un an

La rândul lui, doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului „Matei Balş” din Bucureşti, a explicat că imunizarea activă ar putea dura mai mult, până la un an, faţă de imunizarea prin boală. „Ne-am dori să fie un vaccin cu eficacitate 100%. Dar să nu uităm că vaccinul antigripal a avut o eficacitate între 40% şi 60% în ultimul an înainte de pandemie. (…) Cu mesaje transmise cu calm, să le spunem oamenilor că orice vaccin are şi efecte adverse, chiar dacă sunt foarte puţine. Eu cred că este o putere a exemplului cu Pfizer şi Moderna, cum era percepută o variantă modernă la început şi mulţi voiau să meargă pe varianta clasică. Eu zic că orice vaccin este de luat în calcul. (…) Imunitatea pe care o obţinem prin anticorpi, sigur, e importantă. Toată lumea îşi măsoară titrul de anticorpi, spun eu că a ajuns un sport naţional. Dar contează şi imunitatea la nivel de celule. Vorbim de celule cu memorie, în aşa fel încât dacă m-am vaccinat şi vin din nou în contact cu virusul voi fi protejat şi la nivel celular, ceea ce înseamnă că imunitatea ar putea să ţină în mod clar mai mult decât ştiam la început, adică 6 luni. Sunt studii care vorbesc de o perioadă chiar de un an, poare chiar mai mult”, a explicat dr. Adrian Marinescu.

Psihiatru: „E o muncă de Sisif, e datoria mea“

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu spune că în fiecare zi încearcă să îşi convingă pacienţii să se vaccineze.

„Problema este că nu suntem toţi convinşi. Provocarea e cum vom convinge. Asta pentru că ştim, deja, că fără imunizare prin vaccin, epidemia de COVID va continua şi, continuând, şi noi vom continua să suferim. Să suferim inegal. Să funcţionăm separat. Să îndurăm. Şi, unii, să moară. În fiecare zi îmi întreb pacienţii dacă s-au vaccinat sau se vor vaccina. E datoria mea de doctor. Sunt oameni de toate felurile, din oraşe mai mici sau mai mari, de etnii diverse şi cu educaţie variabilă. Şi le spun fiecăruia: te rog să te vaccinezi. Le spun, indiferent de problema cu care vin, sfatul meu este să o faci. Pentru tine, pentru familia ta. Caut să-mi iau 10-15 minute, să discutăm despre motivele lor de-a spune nu. Este o muncă de Sisif. Este o muncă”, a scris pe Facebook dr. Gabriel Diaconu.

Medicul spune că vaccinarea anti-COVID în plină pandemie e precum purtatul centurii de siguranţă la volan.

„Pariul meu este următorul: dacă vom convinge oamenii tineri, oamenii care sunt încadraţi în muncă, cei cu mobilitate mare şi care se aglomerează, zilnic, în drum spre muncă, s-ar putea să reuşim. Către ei, până la un punct, merge argumentul raţional. Dar, odată epuizat acest argument, va trebui să funcţioneze o altfel de judecată. Acea judecată care pune în balanţă dorinţa oamenilor să lucreze, să călătorească, în taler cu obligaţia lor morală de-a fi sănătoşi. E o formă de coerciţie justificată de situaţia în care ne aflăm, la fel de morală ca purtatul centurii de siguranţă la volan sau a echipamentului de protecţie pe şantier. E ca atunci când vrei să zbori cu avionul şi mai întâi îţi iei bilet”, a scris medicul psihiatru.

Patronatele din turism, pregătite să suporte costurile testării

Dragoş Petrescu, reprezentantul Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), a declarat că pe lângă vaccinare, este luată în calcul testarea clenţilor pe costurile operatorilor. „ În Europa, astăzi, ţări ca Olanda, Spania, Marea Britanie deja experimentează proiecte atât din domeniul cultural, cât şi din domeniul ospitalităţii, în care să poţi avea acces facil, cu certificat verde, dar şi cu testare rapidă, pentru că nu toată lumea doreşte să se vaccineze. (…) Nu ne aşteptăm ca toţi clienţii noştri să urmeze a fi testaţi, pentru că avem o categorie de clienţi suficient de mare şi în creştere care s-a vaccinat, avem o categorie de clienţi suficient de mare care a trecut prin boală şi poate arăta că a trecut prin boală, aşadar, cei care vor fi testaţi rapid vor reprezenta o minoritate, iar acest cost, între 2 şi 3 euro, care va fi unul de testare rapidă, este un cost asumat de operatori”, a declarat reprezentantul HORA, citat de Hotnews.ro.

Cîţu: Ţinta de 5 milioane până în iunie nu este un moft

Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că va avea discuţii în zilele următoare cu prefecţii, cu primarii, preşedinţii de consilii judeţene şi cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei pentru accelerarea campaniei de vaccinare.

„Această ţintă de 5 milioane (n.r. – de persoane vaccinate până în iunie) şi cea de 10 milioane (n.r. – până în septembrie) nu reprezintă un moft, doar aşa, de a face un titlu de glorie. Nu, reprezintă un prag important pentru noi de a ne apropia, de a reveni la normalitate. E important pentru fiecare dintre noi să înţelegem că dacă vrem să revenim la normalitate, la viaţa pe care o aveam înainte de pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Am pus aceste ţinte care coincid cu sezonul estival, cu perioada de vacanţe, în care cu toţii eram mai relaxaţi şi ne doream, ne dorim să revenim la această normalitate, şi eu cred că vom putea să revenim, aşa cum văd eu lucrurile. (…) Dacă vrem să mergem la concerte, trebuie să ne vaccinăm, dacă vrem să mergem la mare, trebuie să ne vaccinăm, dacă vrem să mergem prin România, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să plecăm în România, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să fie restaurantele deschise, trebuie să ne vaccinăm, teatrele vrem să fie deschise, trebuie să ne vaccinăm, cinematografele, trebuie să ne vaccinăm – toate aceste lucruri depind de noi. Vrem să revenim la normalitate, să fie economia deschisă, să nu mai purtăm mască, trebuie să ne vaccinăm”, a arătat premierul.