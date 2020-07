Pompiliu Diplan, portret de luptător anti-carantină: Fost coleg al lui Dragnea, urmaş al unui scriitor bolşevic şi inginer care urăşte tehnologia 5G

La dezbaterea din Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pe legea carantinei a participat și Pompiliu Diplan, care s-a recomandat reprezentant al ONG-ului „În Libertate”. Acesta este însă și vicepreședinte al Coaliției STOP 5G. Diplan susține că „nu există nicio pandemie”, că „nu sunt cazuri de boală” și că sunt „butoane apăsate din afara României” pentru o astfel de lege.



Pompiliu Diplan crede că pandemia de coronavirus nu este reală, totul făcând parte dintr-un „Psy-Op” – aşa cum însuşi explică – adică dintr-o operaţiune psihologică demarată pe plan mondial.

„Este vorba de Psychological Operation astfel încât: 1. - Lumea trebuia să se sperie bine de tot, 2. – în timp ce se sperie să îşi formeze nişte opinii şi 3. – după ce şi le-a format, trebuie să nu şi le mai schimbe sau să şi le schimbe foarte greu. Astfel încât oameni ca noi, care strigă, care vrem În libertate, ne vrem viaţa înapoi, mai bine infectat decât încătuşat…lucrurile acestea trebuiau discutate în mass media, or mass media acţionează ca la un ordin militar”, spune Pompiliu Diplan.

Diplan, şeful de promoţie al lui Dragnea

Pompiliu Diplan este nepotul actorului Constantin Diplan şi urmaş al scriitorului socialist Alexandru Sahia. El a vorbit despre trecutul lui într-un interviu luat de Ion Cristoiu, care acesta din urmă îl tachina pentru legătura de rudenie cu publicistul interbelic comunist.

Cristoiu: În CV mi-aţi prezentat aicea, aveţi o familie…Am înţeles ceva cu Alexandru Sahia, ca să vă injure ăştia.

Diplan: Da, bine, era un comunist avant la lettre, ăsta era fratele lui bunică-mea

Cristoiu: Sahia, reporterul!

Diplan: Sahia, reporterul, da. Dar a murit în 1938.

Cristoiu: Păi mă mir că n-au descoperit ăştia că, de fapt, dvs sunteţi bolşevic şi omul ruşilor de pe vremea lui Sahia.

Diplan: Doamne fereşte, nu, vă rog…

Pompiliu Diplan spune chiar că a fost coleg de promoţie cu Liviu Dragnea – aşa i-ar fi spus un profesor – dar nici lui nu prea îi vine să creadă.

Activistul a povestit pentru sursa citată cum a plecat din România, cum a ajuns să lucreze pentru Microsoft şi de ce s-a întors în ţară.

„(n.r. – Constantin Diplan) e fratele tatălui meu, e foarte supărat pe mine din cauza unei gafe pe care am făcut-o la telefon cu soţia lui, legată de publicare unei cărţi, a unei maici, Ecaterina Fermo (n.r. – o actriţă care s-a călugărit în 1986). Am făcut două facultăţi în Romînia. Am terminat şef de promoţie la Politehnică, mi-a zis chiar un profesor că am fost în promoţie cu Dragnea. (n.r. – Am studiat) Telecomenzi feroviare, nu prea mi-a plăcut, nu prea am înţeles eu căile ferate. După Revoluţie, am făcut Filisofia. Am plecat în 1997 – destul de exasperate eram de evoluţia ţării – în SUA pentru un doctorat, PhD se cheamă, la filosofie”, spune Pompiliu Diplan.

„Aventurile” lui Diplan în Statele Unite

Ajuns în SUA, el nu a reuşit ce şi-a propus iniţial, dar a fost perseverent şi s-a ajgajat la Microsoft.

„Am eşuat cu doctoratul, nu am reuşit să iau nici măcar master, dar m-am dus aşa cu coada între picioare la un profesor de computer sciences şi am zis: ajută-mă şi pe mine, dom’ne, să fac un master că îmi plac, de fapt, şi calculatoarele…cât de cât. Omul a fost foarte drăguţ. Era o somitate în structuri de dat şi m-a făcut leading TA (n.r. - lead Teaching Assistant, profesor asistent). Am făcut master la Computer Sciences la University of Florida. Aşa demult am învăţat, de frică mai mult…Subiectele lui erau subiecte de interviuri aşa că am reuşit să intru cu uşurinţă la Microsoft, unde erau numai întrebări din astea legate de date. La Microsoft am fost într-o echipă. (…) M-am trezit cu nişte vedete, de unde eu la universitate eram măgarul între oi şi luasem cele mai mari note, aici eram ultimul. Adică abia ţineam ritmul conversaţiilor ăstora despre care vorbeam şi în film. Mi-a plăcut până la urmă ce am făcut. Prima parte nu mi-a plăcut deloc, am plecat în 2007, chiar când eram la Microsoft România, m-am angajat la o firmă cu 6.000 de oameni, a plătit Microsoft pe ea 6 miliarde de dolari, plăteam cam 3 milioane de dolari pe om. M-am trezit iarăşi la Microsoft, s-a rupt filmul iarăţi în 2008, dar de data asta pe criterii politice zic eu, că tocmai îmi crescuseră salariul”, a povestit Pompiliu Diplan.

Cum a scăpat Diplan de completat CV-uri

Fostul IT-ist s-a întors în România pentru a devein antreprenor. „M-am întors în 2008, m-am căsătorit în România. M-am întors apoi în America, am mai lucrat puţin pentru Hitachi Data Systems şi din cauza unei căsnicii începute în România m-am întors de tot şi am rămas în România. De atunci nu mi-am mai refăcut CV-ul, ultima data a fost în 2013. M-am apucat de antreprenoriat, iar când esşti antreprenor nu mai scrii CV-uri, ci doar primeşti”, povesteşte Pompiliu Diplan.

Inginerul anti-5G recunoaște că nu a citit legea pentru care a fost invitat la dezbatere, însă amenință cu proteste „masive” împotriva unei „legi naziste”.

„Țări din Europa, toate, au relaxat măsurile de carantină. Complet le-au relaxat. Noi suntem cu totul și cu totul speciali și ne bazăm pe cifrele indicate de aceste mizerabile teste PCR. Este o lege complet nazistă introdusă pe baza acestor 555 de teste pozitive (n. red. numărul record de cazuri noi înregistrate miercuri). Este suficient să știi unde să faci testele, dacă le faci în căminele de bătrâni obții rezultatele garantat. Curba s-a stins și noi ne dăm cu fundul de pământ că se înmulțesc cazurile. Nu sunt cazuri de boală. Sunt cazuri de invenție bazată pe erorile PCR-ului. Nu avem dreptul să ne speriem și nici să speriem populația. Bineînțeles că sub 50% din poporul român nu crede în purtarea de mască pentru că nu are de ce să creadă. Nici n-am stat să citesc legea”, a declarat Diplan, în cadrul dezbaterilor.

Acesta spune că sunt pregătite proteste, dacă legea privind carantina și izolarea va fi adoptată.

„Noi vom ataca această lege și post aprobare dacă o asemenea lege se va vota doar pe criteriile unor butoane apăsate din afara României. Iar noi suntem hotărâți să chemăm o serie de VIP-uri, pe Cristoiu, pe Cezar Ionascu, pe Carmen Tănase, pe toți cei care nu sunt de partea Arafat și vom veni duminică în stradă cu miile. O să vedeți cum explodează mămăliga românească. Nu avem niciun fel de pandemie declarată. Avem de a face cu un grup infracțional organizat constituit în cadrul Guvernului”, a mai spus Pompiliu Diplan.