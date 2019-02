O fetiţă cu autism a fost dată jos din taxi de un şofer care nu a vrut să onoreze cursa: „Nu duc handicapaţi cu maşina”. Varianta şoferului acuzat

Fetiţa are autism şi are şi 2 tutori, însă şoferul nu a vrut să onoreze comanda.

UPDATE Şoferul acuzat că a făcut aceste gesturi ne-a contactat şi ne-a spus variata sa despre incident. „Eu nu îmi permit să fac pe cineva «handicapat». Pentru simplul motiv că am un nepot care, de la trei, ani stă în scaun cu rotile. Şi mai ştiu prin ce greutăţi trece un astfel de părinte şi, în consecinţă, am tot respectul pentru o astfel de persoană. Dar lucrurile nu stau aşa cum au fost relatate. Mai exact, iniţial a venit un bărbat care m-a întrebat dacă vreau să fac o cursă până în Berceni. Am răspuns pozitiv şi, ca urmare, în maşină a urcat o tânără şi o doamnă. O tânără, subliniez, nu un copil. Cred că avea cam 16 ani. La un moment dat, fata s-a descălţat şi a început să ţipe. Atunci le-am spus că, în aceste condiţii, la un trafic aglomerat cum este dimineaţa, cu scuzele de rigoare, nu pot efectua cursa. Reţineţi, mi-am cerut scuze şi i-am spus că nu pot efectua în siguranţă cursa. Atât şi nimic mai mult”, a precizat Viorel.

Tatăl fetiţei a postat public, pe pagina sa de Facebbook situaţia de discriminare prin care a trecut fetiţa sa, Catinca, care are autism. Şoferul nu a vrut să onoreze cursa, spune tatăl, potrivit căruia şoferul şi-a argumentat decizia motivând că „nu duce handicapaţi cu maşina”.

„B-42-GMY, Meridian. Şoferul a dat-o jos din taxi pe Catinca (însoţită de doi tutori). Argumentul: nu duce handicapaţi cu maşina. Am reclamat”, a scris bărbatul pe reţeaua de socializare.

Acesta a spus ulterior că a fost sunat de cineva din conducerea Meridian, care i-a transmis că regretă incidentul şi l-a asigurat că va sancţiona şoferul.

„Cei din conducerea de la #taximeridian mi-au telefonat din nou. Am convingerea ca înţeleg foarte clar că ce s-a întâmplat este inacceptabil şi inuman. Vor lua o pozitie ca atare şi pe pagina lor de facebook. Apreciez şi multumesc. Vă mulţumesc tuturor pentru solidaritate. În numele Catincăi, pentru că ea nu o poate face singură”, a precizat tatăl micuţiei.

Ce spune conducerea Meridian Taxi Directorul executiv al companiei „Meridian Taxi” a răspuns, pentru „Adevărul”, că se vor lua măsuri împotriva şoferului care a discriminat-o pe fetiţa cu autism. „Meridian Taxi are în regulamentele interne politici foarte clare împotriva discriminării. Noi instruim periodic personalul în acest sens. Vom investiga foarte atent cazul din această dimineaţă şi vom decide măsurile care se iau. În cazuri de acest tip, măsura merge până la rezilierea contractului de colaborare sau de muncă, în cazul angajaţilor. Noi ne disociem categoric de comportamentul de discriminare. Mai mult, avem o maşină specială pentru persoanele care au dizabilităţi locomotorii şi se deplasează cu cadru sau cu cărucior, fiind nevoie doar să ne anunţe înainte”, declară directorul executiv Alexandru Stăiculescu.

Solidaritate pe Facebook

Imediat după ce a postat detaliile legate de incident, utilizatorii Facebook şi-au exprimat solidaritatea faţă de părinţii fetiţei care suferă de autism.

„Situaţia cu şoferul ăla de la Taxi Meridian, care a dat jos un copil autist pe motiv ca “nu transporta handicapaţi” nu poate sa rămână aşa. Pentru sănătatea mea cardiacă. Trebuie să rămână fără autorizaţia de şofer profesionist şi să plătească daune. Catalin Rizea, hai! ANPC, Meridian, Instanţă. Particip financiar, susţin si semnez. Nu trebuie sa mai toleram toate animalele printre noi”, postează Mihai Matei.

Tot luna aceasta, o fetiţă în vârstă de 5 ani, din Bucureşti, care suferă de autism, a fost ascunsă de educatoare, la grădiniţă, într-o clasă goală, alături de alţi doi copii, în timpul unei inspecţii.Totul s-a întâmplat într-o grădiniţă din Sectorul 1 al Capitalei, miercuri, în timpul unei inspecţii pe care directoarea unităţii şi educatoarea au pregătit-o intens pentru ca totul să iasă bine.

