Nelu Tătaru, precizări despre TIR-urile ATI: „Mentenanţa trebuie făcută din ce în ce mai des. Au, totuşi, un an de când funcţionează”

”Acele unităţi mobile de terapie intensivă au un an de când participă la activitatea serviciilor de ATI. Cred că ele trebuie să devină doar pentru anumite momente când avem în anumite zone din ţară creştere a numărului de cazuri pe ATI, iar managementul lor, mentenanţa lor, trebuie să fie făcută din ce în ce mai des. Au, totuşi, un an de zile de când funcţionează şi de când sunt adaptate la unul din spitalele din ţară care are mai multă nevoie”, a declarat Nelu Tătaru la Digi 24, transmite News.ro.

Trei pacienţi au murit, luni seară, după o defecţiune la instalaţia de oxigen a unităţii mobile de terapie intensivă de la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti.

Mai multe cadre medicale au reclamat diferite defecţiuni la toate TIR-urile ATI care funcţionează în România.

Unităţile mobile de terapie intensivă folosite de aproximativ 10 luni pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 sunt considerate utile de unii, în timp ce alţii susţin că o astfel de unitate poate fi utilizată doar temporar şi pe perioade scurte.

Sursa citată menţionează că, la Ploieşti, medicii au avut „tot timpul” probleme cu TIR-ul ATI, iar câteva săptămâni acesta a fost nefuncţional, după ce instalaţia de climatizare a cedat. La Piteşţi, unitatea mobilă a fost un real ajutor, consideră autorităţile. Spitalele din ambele oraşe au trimis, între timp, TIR-urile la Bucureşti.