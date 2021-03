Nelu Tătaru, după o întâlnire cu Maia Sandu: Atât România, cât şi Republica Moldova au nevoie de strategii eficiente pentru accelerarea procesului de vaccinare

”Astăzi am avut o întâlnire cu Preşedintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, unde am împărtăşit lecţiile învăţate ale României privind gestionarea pandemiei, atât în calitate de fost ministru al Sănătăţii, cât şi de Preşedinte al Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor. Am discutat despre provocările cu care se confruntă sistemul medical în procesul de tratare a bolnavilor de COVID-19 şi de gestionare a crizei sanitare”, a scris, sâmbătă seară, pe Facebook, Nelu Tătaru.

Acesta afirmă că ”vaccinul reprezintă soluţia, dar atât România, cât şi Republica Moldova au nevoie de strategii eficiente pentru accelerarea procesului de vaccinare”.

”Avem toată deschiderea de a sprijini autorităţile moldovene, sens în care am stabilit ca săptămânal să aibă loc discuţii la nivel bilateral, în sistem online, pentru a face schimb de informaţii şi bune practici. Aceste consultări vor sprijini la identificarea celor mai bune soluţii la problemele care, astăzi, sunt comune”, a mai scris Tătaru.

Fostul ministru al Sănătăţii afirmă că ”să rămânem alături unii de ceilalţi şi să privim cu precauţie şi responsabilitate la ceea ne provoacă mari temeri în legătură cu acest virus”.

”Soluţiile înseamnă mai mulţi oameni trataţi şi mai multe vieţi salvate”, a conchis Tătaru.