Ministrul Mediului, despre hrănirea urşilor la marginea pădurii: Discutăm să aplicăm amenzi. Practica trebuie să înceteze

Ministrul mediului a adăugat că orice practică a hrănirii urşilor, la marginea drumului sau cea instituţionalizată, a unor operatori economici, trebuie să înceteze, întrucât este una din principalele cauze pentru care urşii coboară în zonele locuite. Mai mult, aceşti oameni nu par să înţeleagă consecinţele comportamentului lor şi faptul că au de-a face cu animale sălbatice.

"Am avut discuţii cu cei de la Ministerul de Interne şi cu cei de la toate autorităţile publice locale şi centrale care pot să sancţioneze astfel de comportamente. (...) În momentul de faţă, suntem în situaţia în care toţi cei care hrănesc ursul la marginea drumului să primească amendă.

Pentru că am avut acest caz de emoţie publică săptămâna trecută, vreau să spun un lucru şi lansez un apel către populaţie. Venind ieri spre Braşov, am văzut cozi de maşini şi în faţa fiecăreia era câte un urs. Fac un apel la populaţie şi sper să înţeleagă: ursul este un animal sălbatic, şi nu de companie. Dacă vom considera că hrănind un urs îi facem un bine, fals!

Facem cel mai mare rău cu putinţă acelui exemplar sau specii. Odată hrănit de om, să nu ne imaginăm că se va întoarce în munte, să-şi caute hrana. (...) Indiferent cât de prietenos poate părea, este un animal sălbatic şi poate face victime. (...) Am văzut pe reţelele de socializare - şi nu aş vrea să jignesc vreun conaţional al meu, dar are IQ-ul zero - cum privea spre urs în timp ce-l hrănea", a spus Alexe, potrivit Hotnews