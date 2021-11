Mesajul adresat României de Comisia Europeană: Pentru a evita lockdown-ul, adoptaţi Certificatul verde. E nevoie de curaj politic

Ajuns în România pe fondul ratei mici de vaccinare raportate la Bucureşti, comisarul european pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, a transmis autorităţilor române un semnal extrem de dur prin care a cerut adoptarea unor măsuri imediate pentru combaterea pandemiei.

Comisarul european a transmis că măsurile care trebuie aplicate ferm merg pe două direcţii. „Suntem în faţa unui nou val al pandemiei. Suntem la jumătatea războiului şi avem două instrumente care sunt obligatoriu de folosit. În primul rând vaccinarea… Suntem foarte norocoşi în Europa pentru faptul că avem vaccinuri sigure şi eficiente. Acest noroc se datorează unui mare efort şi unor mari investiţii făcute în Europa. Evident, este şi meritul cercetătorilor europeni că am putut să furnizăm rapid aceste vaccinuri fără efecte secundare. Am vaccinat miliarde de oameni fără efecte secundare şi am putut să înţelegem foarte bine că avem un instrument foarte bun pe care trebuie să-l folosim pentru următorul val al pandemiei. Totuşi, România nu prea stă bine la acest capitol, iar acest lucru trebuie îndreptat neapărat. Apoi, foarte important, vorbim de utilizarea certificatului digital.

Certificatul şi vaccinul constituie instrumentele necesare pentru a putea lupta împotriva virusului.



Thierry Breton comisarul european pentru Piaţa Internă

Această metodă a funcţionat atât de bine, încât la nivel mondial există 70 de ţări care utilizează acest certificat. Acest instrument mai restricţionează puţin modul în care trăim, dar certificatul şi vaccinul constituie instrumentele necesare pentru a putea lupta împotriva virusului. Implementarea certificatului digital cere, însă, curaj politic pentru a avea forţa de a implementa măsuri dureroase, nepopulare, dar extrem de necesare. Astfel de decizii nepopulare s-au luat deja în Germania, Franţa, Austria sau Belgia. Numai cu astfel de măsuri şi cu o rată de vaccinare solidă putem să evităm noi măsuri de lockdown care vin cu efecte devastatoare pe plan economic şi social. Aceste măsuri nu vor dura la nesfârşit, dar sunt nişte instrumente pe care trebuie să le folosim”, a precizat Thierry Breton.

Apel către tineri

Comisarul european a făcut şi un apel la generaţia tânără să se vaccineze şi să promoveze imunizarea. „Sunteţi o generaţie extrem de informată. Înţelegeţi utilitatea vaccinării şi beneficiile aduse de certificatul digital. Înţelegeţi că numai aşa puteţi merge la liceu, universitate, restaurant sau discotecă. Înţelegeţi că numai aşa vă protejaţi părinţii şi bunicii. Poate ei ezită, poate au prejudecăţi, dar poate reuşiţi să-i convingeţi să-şi schimbe părerea în legătură cu vaccinarea. Repet, avem două miliarde de oameni vaccinaţi fără probleme. E posibil să iei COVID, aşa e, dar sunt aproape zero şanse să ajungi la spital”, a subliniat Thierry Breton.

În vizita sa la Bucureşti, comisarul european pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, a avut întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, şi cu coordonatorul campaniei de vaccinare din România, Valeriu Gheorghiţă, dar şi cu miniştrii interimari ai Sănătăţii şi Apărării.

Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti a explicat anterior vizitei care este motivul pentru care comisarul european pentru Piaţa Internă s-a decis să vină în România. „Este important pentru mine să vin, personal, la Bucureşti pentru a discuta cu liderii politici din România în mod special despre situaţia îngrijorătoare generată de COVID-19. Odată cu venirea iernii, rata scăzută de vaccinare pune sănătatea cetăţenilor români – de toate vârstele şi categoriile sociale – în pericol. Acest risc reprezintă totodată şi o barieră în calea redresării depline a României şi a Uniunii Europene în ansamblu”, a afirmat comisarul european, potrivit Reprezentanţei.

Numărul deceselor continuă să fie mare

România a înregistrat de miercuri până joi 3.076 de cazuri noi de COVID, conform autorităţilor. În acelaşi timp au fost raportate şi 332 de decese, dintre care 76 anterioare intervalului. Municipiul Bucureşti se afla, joi, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Ilfov ocupa locul II, iar pe locul al III-lea se afla Cluj. Concret, în Bucureşti au fost raportate 380 de cazuri noi. În Braşov au fost raportate 171 de infectări noi, iar în Cluj, 168.

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 era de 12.599. Dintre acestea, 1.632 erau internate la ATI. Din totalul pacienţilor internaţi, 178 erau minori, 164 fiind internaţi în secţii şi 14 la ATI.

De ce creşte numărul de cazuri în Europa, în pofida vaccinării?

Germania, Austria şi Cehia au înregistrat miercuri cel mai mare număr de cazuri COVID-19, aproape întreaga Europă părând a fi în mijlocul unui nou val pandemic, în pofida ratei de vaccinare ridicate din unele ţări. Epidemiologi consultaţi de universitatea americană MIT oferă câteva explicaţii. Numeroase ţări europene au impus noi restricţii în ultimele săptămâni, în special pentru persoanele care nu s-au vaccinat împotriva COVID-19, în contextul în care peste jumătate din toate cazurile de COVID-19 din lume sunt înregistrate acum în Europa, cel mai mare procent de după aprilie 2020.

„Principalii doi factori sunt sezonul rece şi acoperirea vaccinală scăzută”, afirmă Marcel Salathé, profesor şi epidemiolog cu pregătire în informatică la Şcoala Politehnică Federală din Lausanne. „Doar unul dintre ele nu poate fi evitat”, subliniază acesta.

Varianta Delta şi relaxările

Experţii spun că această recrudescenţă a coronavirusului este alimentată de mai mulţi factori suplimentari. Unul dintre ei este chiar virusul şi răspândirea variantei Delta mult mai infecţioase a SARS-CoV-2. În acelaşi timp, multe dintre măsurile de combatere a răspândirii coronavirusului au fost relaxate după ce oamenii s-au săturat de distanţarea socială şi purtarea măştii, sperându-se revenirea la o normalitate care să arate cât de cât precum viaţa avută înainte de izbucnirea pandemiei.

Creşterea explozivă a numărului de cazuri a convins autorităţile austriece să impună un lockdown pentru persoanele nevaccinate anti-COVID, chiar înainte de recordul de cazuri înregistrat miercuri. Carantina care a intrat în vigoare la începutul acestei săptămâni le permite austriecilor care nu sunt vaccinaţi să iasă din casă doar pentru a face cumpărături de strictă necesitate, pentru a se duce la serviciu, pentru a merge la medic sau pentru a lua aer curat.

Alte ţări din Europa au adoptat restricţii mai puţin dure pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-COVID sau alte măsuri pentru a încerca să încetinească răspândirea virusului înainte de sărbătorile de iarnă.

Vaccinarea îşi demonstrează eficienţa

Totuşi, conform datelor oficiale, datorită ratei mari de vaccinare, ţări ca Germania sau Franţa, dar nu numai, au zilnic zeci de mii de cazuri noi de COVID-19, dar mult mai puţine decese în comparaţie cu România sau alte ţări cu rate de imunizare modeste. Astfel, la nivelul zilei de miercuri, Germania, de exemplu, a raportat 60.753 de noi infectări, de aproape 20 de ori mai multe decât România. La capitorul decese, însă, cu 299 de victime România a depăşit clar Germania, care a raportat numai 248 de persoane care au pierdut lupta cu boala.

La fel, Franţa a raportat miercuri 20.294 de noi cazuri şi, atenţie, numai 50 de decese. Mai mult, în pofida numărului mare de infectări, de şapte ori mai mare în comparaţie cu cel înregistrat în România, şi cu mult mai multe cazuri active (184.153, faţă de 91.272 în România), în Franţa sunt la ATI doar 1.049 de pacienţi, aproape jumătate cât în România.