Medicul Virgil Musta: Să sărbătorim înţelept, să nu ne expunem îmbolnăvirii, tocmai acum când eu cred că mai avem puţin până vom scăpa de acest coşmar

„La finele acestui an, unul cu totul aparte, în care lupta împotriva acestui virus ne-a unit pe foarte mulţi, încerc să rememorez principalele momente pe care le-am trăit împreună, pentru că eu cred că avem cu toţii de învăţat.Au fost şi momente bune, când cu toţii credeam că am învins şi am scapat de pericol, dar şi momente pe care mi-e foarte greu să mi le mai amintesc, în care am asistat la tragedii familiale, la pierderea celor dragi. Nu stiu dacă făra voi aş fi putut depaşi acele momente”, a scris Virgil Musta pe Facebook.