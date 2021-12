Medic: România e ţara europeană cu cel mai mare grad de relaxare în pandemie. Noi ameninţăm doctorii cu moartea

În decembrie începe frenezia cadourilor pentru Sărbătorile de iarnă, a târgurilor de Crăciun şi a cumpărăturilor înghesuite pe ultima sută de metri. Interacţionăm mai mult şi, odată cu noi şi SARS-CoV-2, de care nu am scăpat, ba chiar au apărut noi variante care ne dau bătăi de cap. Preşedintele Centrului pentru Inovaţie în Medicină, doctorul Marius Geantă, atrage atenţia că „România în aceşti doi ani de pandemie a fost ţara europeană cu cel mai mare grad de relaxare, şi cifrele au vorbit de la sine mai ales în contextul valului 4. Primele semne ale acestuia au apărut în august, dar măsurile au întârziat până când nu mai era nevoie de ele, la începutul lui noiembrie”, a comentat medicul.

Acum, România e în punctul în care abia a ieşit din valul 4: „Dar avem în continuare peste 1.000 de pacienţi la ATI-COVID, ceea ce înseamnă o încărcare mare în sistem. Suntem pe un val descrescător, dar într-o situaţie în care vaccinarea a frânat, pe de altă parte, avem incertitudini legate de circulaţia variantei Omicron, care, în România, nu este încă depistată. Asta pentru că sistemul de secvenţiere este extrem de slab”.

În concluzie, ceea ce trebuie făcut la nivel individual, adaugă dr. Geantă: „Pentru persoanele care nu s-au vaccinat, nu e târziu să o facă, iar cele care s-au vaccinat cu două doze acum mai bine de 6 luni, cred că ar trebui să-şi facă şi doza a treia. Şi iarăşi un lucru care face diferenţa este purtarea măştii în toate situaţiile de aglomeraţii şi, mai ales, la interior”.

La rândul lui, ministrul Sănătăţii, prof.dr. Alexandru Rafila, specialist microbiolog, s-a arătat preocupat de faptul că în goana după distracţie mulţi au cam uitat de regulile sanitare de prevenţie şi s-ar putea ca acest lucru să îi coste pe toţi. „Mi-e greu să vă spun ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am o preocupare faţă de ce se întâmplă în acest moment. Am văzut ieri la Braşov, la târgul de Crăciun, că era o mare frenezie, am văzut concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea. Dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai aproape de normalitate, ar trebui să se comporte cât mai precaut în această perioadă”, a declarat Alexandru Rafila.

Potrivit oficialului de la Sănătate, înainte de a vorbi de relaxarea măsurilor de Sărbători, trebuie să vedem care este situaţia infecţiilor: „Trebuie văzut contextul epidemiologic. Suntem în scenariul verde, dar contează trendul. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram în scenariul verde, dar lucrurile mergeau prost săptămână după săptămână. A existat o creştere relevantă din punct de vedere epidemiologic”.

EMA: Noile vaccinuri, aprobate în 3-4 luni

În contextul apariţiei variantei Omicron – cea mai recentă a SARS-CoV-2 – reprezentanţii Agenţiei Europeane a Medicamentului, EMA, au declarat că vaccinurile actualizate care să cuprindă şi această variantă vor fi disponibile, dacă va fi nevoie, în câteva luni. Vorbind în faţa Parlamentului European, directorul executiv al Agenţiei Europene a Medicamentului, Emer Cooke, a spus: „Dacă ar exista o nevoie pentru a schimba vaccinurile existente, am putea fi într-o poziţie de a le aproba în trei până la patru luni. Companiile ce adaptează formulele lor pentru a include noua secvenţiere vor trebui să dovedească că sistemul de producţie funcţionează, iar apoi vor trebui să efectueze teste clinice pentru a determina dacă chiar funcţionează în practică”. Dar, chiar dacă noua variantă devine mai răspândită, vaccinurile pe care le avem vor continua să ofere protecţie în cazurile grave, a mai spus Cooke.

Medic rezident, ameninţat cu moartea de pacienţi şi aparţinători

Pacienţi aflaţi la limita leşinului care ţipă la medici să nu le dea oxigen că îi omoară sau aparţinători care nu au acces în spital şi sună cadrele medicale să le ameninţe reprezintă imaginea pe care o descrie medicul rezident ieşean Andreea Vrănescu. Tânăra şi-a început, în urmă cu cinci ani, rezidenţiatul la Anestezie şi Terapie Intensivă cu gândul de a ajuta, pe cât posibil, fiecare pacient care va ajunge în patul din faţa sa.

Pandemie de ură

După doi ani de pandemie, la un pas să devină medic specialist, tânăra spune că a regretat pentru prima dată în viaţă că s-a făcut medic. A regretat atunci când pacienţii aflaţi la limita leşinului ţipau la ea să nu le dea oxigen că îi omoară. „A fost o experienţă brutală. Cred că toată lumea s-a gândit la un moment dat să renunţe; nu e cea mai frumoasă viaţă să fii sunat şi ameninţat cu moartea de aparţinători”, mărturiseşte medicul rezident Andreea Vrănescu.

Pandemia a venit pe nepregătite pentru medicii rezidenţi. Andreea spune că nu s-ar fi aşteptat niciodată la o astfel de experienţă. „Nu ne-am aşteptat să trecem printr-o pandemie, cu atât mai mult printr-o pandemie în care pacienţii pur şi simplu să te urască, să zică faptul că îi omori, că le faci rău dându-le oxigen”, spune Andreea Vrănescu.

Studentă-model, criticată la locul de muncă

Andreea a fost unul dintre studenţii-model ai Facultăţii de Medicină Generală de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, fiind şi preşedinte al Societăţii Studenţilor Medicinişti din Iaşi pentru mai mulţi ani. A fost trimisă la Spitalul CFR şi la Spitalul Modular de la Leţcani, judeţul Iaşi. „A fost o perioadă extrem de solicitantă şi toată lumea a resimţit-o din plin. A fost o înfrângere pe partea că nu aveai cu ce să-i ajuţi pe cei din faţa ta. Mulţi ajungeau târziu la spital, cu afectare pulmonară de 80-90%, extrem de mare, şi totul pentru că au refuzat să se vaccineze”, povesteşte Andreea Vrănescu.

Atât ea, cât şi restul colegilor rezidenţi au făcut gărzi suplimentare, au rămas aproape de fiecare dată peste program. „Nu au fost situaţii deloc uşoare, toată lumea a fost întinsă la maximum şi crede-mă că toţi am încercat să ajutăm din toate puterile cât de mult am putut. Nu a fost niciodată o formalitate, mereu s-au oferit întâi voluntari la detaşări, discutam între noi. Dacă e să vedem o parte bună: am descoperit că avem spirit de echipă”, a mai explicat rezidenta.

Vocile care domină

Tânăra nu este foarte optimistă cu privire la viitor. Spune că vocile care domină spaţiul public sunt mai puternice decât cele care chiar au ceva de spus şi care au educaţie medicală. „Nu ştiu ce să spun, mi-e teamă de cum va arăta valul 5. Sper să fim bine pregătiţi, cred că a crescut uşor şi procentul celor vaccinaţi în ultima perioadă. Poate în al 12-lea ceas ne trezim şi încercăm să fim solidari, să îi apărăm, vaccinându-ne, pe cei care nu se pot apăra singuri”. Rezidenţii au avut parte în aceşti ani de mai multă experienţă din punct de vedere profesional decât ar fi sperat vreodată să obţină. Dar pe partea umană, ei spun că a fost un adevărat calvar.