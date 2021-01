IPS Teodosie s-a răzgândit în privinţa vaccinului anti-COVID: „M-am documentat”

"Sunt într-un studiu foarte bun şi am gânduri pozitive. Am dobândit nişte cunoştinţe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Şi nu am fost informaţi, maine voi fi mai informat şi vă voi spune", le-a spus IPS Teodosie jurnaliştilor, potrivit Digi 24