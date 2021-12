UPDATE IGSU anunţă că va recepţiona  încă două milioane de teste rapide din salivă / Ministerul Educaţiei: Este foarte puţin probabilă testarea copiilor luni

UPDATE

„Din informaţiile primite astăzi de la inspectoratele şcolare, lotul de două milioane de teste va ajunge în ISJ-uri în această seară sau mâine. Având în vedere traseul acestora: ISJ-unitate şcolară-diriginţi/învăţători-beneficiari, este foarte puţin probabilă testarea în cursul zilei de mâine. Anumite judeţe au distribuit deja testele rămase în stoc din loturile anterioare pentru a acoperi testarea de luni a unor categorii/niveluri de învăţământ (de exemplu Bucureştiul a distribuit în grădiniţe). În funcţie de ziua în care testele ajung în şcoli, vom putea decide utilizare lor eventual in ziua x+1”, a transmis secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar Sorin Ion.

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a precizat: ”Ministerul Educatiei nu este interesat in niciun fel de aspecte relative la firme furnizoare de teste/materiale medicale sau alte aspecte ce ţin de organizarea licitaţiei de către ONAC şi nici de aspecte ce ţin de încheierea/executarea contractele semnate între IGSU şi furnizori. Ca ministru al Educatiei, mă interesează ca procesul de invăţământ să se desfăşoare cu respectarea condiţiilor de siguranţă sanitară stabilite in Hotărârile CNSU şi in Ordinul comun Educaţie-Sănătate. Ca autoritate care gestionează sistemul de educaţie, am iniţiat toate demersurile legale conforme atribuţiilor noastre, ne-am adresat oficial IGSU si aşteptăm răspunsul”.