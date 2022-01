Gheorghiţă: Vaccinarea anti-COVID previne apariţia sindromului inflamator multisistemic, la persoanele sub 18 ani

„Varianta Omicron este de cel puţin 3-4 ori mai transmisibilă decât Delta, deci va genera de 3-4 ori mai multe cazuri. Această transmisibilitate crescută este greu de controlat doar prin vaccinare pentru că varianta Omicron vine la pachet cu o serie de mutaţii care reuşesc să ocolească răspunsul imun pe care noi îl obţinem atât ca urmare a trecerii prin boală, dar şi ca urmare a vaccinării. Din acest punct de vedere, vaccinarea în momentul de faţă are un rol important în prevenirea formelor severe de boală şi în prevenirea spitalizărilor şi a deceselor. De asemenea, limitează transmiterea infecţiei cu SARS-CoV-2, dar sub nicio formă nu mai vorbim despre eliminarea acestui virus sau deblocarea completă a transmiterii. Şi avem nevoie şi de celelalte măsuri de prevenţie”, a explicat, marţi, Valeriu Gheorghiţă, la Europa FM.

Potrivit coordonatorului CNCAV, COVID-19 este listată în primele 10 cauze de deces la copiii din categoria de vârstă 5-11 ani.

„Trecerea prin boală, şi pentru că vorbeam de grupa de vârstă tânără, asociază nişte riscuri. Şi, în general, la persoanele cu vârste sub 18 ani aceste riscuri sunt – pe lângă cele legate de posibilitatea de a face o formă gravă mai ales în cazul celor care au în evidenţă afecţiuni cronice – poate să determine o serie de complicaţii inflamatorii la distanţă – undeva la 4-6 săptămâni de la trecerea prin boală, chiar dacă această infecţie a fost inaparentă şi noi nu am ştiut că a trecut prin boală – copiii pot să dezvolte ceea ce noi numim sindrom inflamator multisistemic. Din circa 2 milioane de cazuri de copii raportaţi cu infecţie SARS-CoV-2 din această grupă de vârstă, 5-11 ani din SUA, aproximativ 2300 au făcut acest sindrom inflamator multisistemic. Au fost circa 8300 de spitalizări la această grupă de vârstă, din cele 2 milioane de cazuri, şi aproximativ 100 de decese. Maladia COVID-19 este listată în primele 10 cauze de deces la copiii din această grupă de vârstă. Deci nu este o afecţiune de neglijat. Nu trebuie să o tratăm cu superficialitate pentru că o singură viaţă pierdută este o dramă pentru familia respectivă”, a mai spus Valeriu Gheorghiţă,

Potrivit lui, vaccinarea anti-COVID a persoanelor sub 18 ani are eficienţă de peste 91% în prevenirea complicaţiilor.

„Vaccinarea împotriva COVID-19 la persoanele cu vârsta sub 18 ani are o eficienţă de peste 91% în prevenirea acestor cazuri de sindroame inflamatorii multisistemice. Deci sub nicio formă nu favorizează instalarea acestor complicaţii inflamatorii, ci previne într-o proporţie foarte mare, instalarea acestor complicaţii. Iar dintre copiii care au dezvoltat această complicaţie – sindrom inflamator multisistemic – care a necesitat internare în terapie intensivă niciunul dintre ei nu era din categoria celor vaccinaţi. Practic, vaccinarea este benefică din acest punct de vedere”, a spus Valeriu Gheorghiţă.