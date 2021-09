Găsirea paturilor de ATI, misiune aproape imposibilă

„Se lucrează pentru operaţionalizarea şi asigurarea personalului medical necesar pentru alte paturi ATI care vor fi disponibile în zilele următoare. Menţionăm faptul că în procesul de operaţionalizare a unor noi paturi ATI se pune accent pe cele destinate persoanelor care prezintă anumite condiţii medicale şi care sunt şi confirmate cu SARS-CoV-2, pentru că în aceste cazuri respectivii pacienţi prezintă afecţiuni grave ce pot constitui comorbidităţi şi sunt expuşi unui risc mult mai mare“, precizează reprezentanţii Grupului de Comunicare Strategică.

Medicul Adrian Marinescu susţine că în prezent ar trebui ca toate spitalele să aibă circuite duble pentru a putea trata şi pacienţi COVID. „Vorbim de un val patru cu o altă abordare. Aici ştim mai multe lucruri. Ştim că toate spitalele ar trebui să contribuie în mod efectiv cu locuri pentru pacienţii care au SARS-CoV-2. Nu vorbesc doar de Capitală“, a declarat dr. Adrian Marinescu (foto), sâmbătă seara, la. „În momentul de faţă, presiunea la Institutul «Matei Balş» este extrem de mare, pentru că sunt multe prezentări. Oricât de repede ai vrea să o faci, clar depăşeşte posibilitatea de evaluare în 24 de ore. Există un ordin de ministru care spune clar: orice spital trebuie să vină cu un dublu circuit. Într-o situaţie grea, cum e cea de acum, 30% din locuri trebuie să fie pentru pacienţi cu SARS-CoV-2. Dacă în toate spitalele s-ar face această evaluare, situaţia ar arăta altfel. (…) Al doilea aspect: testăm mai mult. Oamenii îşi pot face teste şi acasă. Problema pe care o avem este că în momentul în care ai un diagnostic, acea persoană ar trebui evaluată. Că începe cu medicul de familie sau continuă cu spitalul, ar trebui să o facă în timp real. (…) Vorbim foarte des de paturile de Terapie Intensivă. Important e să nu am un pacient critic care să ajungă în punctul în care are complicaţii. Ar trebui să intervin înainte, şi acest lucru îl pot face dacă îl evaluez rapid, din momentul diagnosticului. Şi am nevoie de spitale pentru a o face“, precizează dr. Adrian Marinescu.