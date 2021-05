Există mafie în sănătate? Ce a răspuns Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii

Întrebată dacă există mafie în sănătate şi dacă s-a lovit de interese în sistem, Ioana Mihăilă a răspuns: “Şi mie îmi plac informaţiile dovedite şi atunci, dacă ne uităm pe rapoartele DNA, care este instituţia abilitată să obiectiveze sau nu prezenţa mafiei în sănătate, ele arată că în sănătate există interese şi că există corupţie. (...) Sunt medic, am lucrat în sistemul privat, am interacţionat cu ce înseamnă sistem de sănătate public şi cu Casa de Asigurări şi cu direcţiile de sănătate publică şi cu structurile care emit avize şi autorizaţii şi am decis să intru în politică tocmai pentru a schimba aceste lucruri. Cred că răspunsul acesta este suficient”.